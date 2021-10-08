Виктория Боня похвасталась своим лишним весом

Модель решила сделать исключение и показала себя с лишним весом. Блондинка считает, что такой недостаток ей к лицу.

Многие поклонники отмечают, что 41-летняя Вика Боня уже не та, что была раньше. Экс-звезда «Дома-2» все чаще появляется на публике с лишним весом, который уже не пытается скрывать. Некоторые считают, что из-за набранных килограммов Вика выглядит не так эффектно и сексуально, но самой светской львице, похоже, нравится новый вес.

Некоторое время Боня все-таки пыталась скрывать изменения во внешности. Она даже показывала себя без фильтров и фотошопа, доказывая, что она ни капли не изменилась. Со временем Вика все-таки смирилась и признала очевидное – она потолстела. Звезда сама об этом заявила, продемонстрировав новые снимки.

Боня опубликовала в личном блоге фотографии. Она предстала в черном облегающем костюме, а также в светлой рубашке. Боня отметила: ей нравится, когда она выглядит, как «булочка». Звезда дала понять, что лишние килограммы ее устраивают. Многие поклонники поддержали Вику, отметив, что округлившиеся формы ей к лицу.

К слову, несмотря на все свои положительные стороны и привлекательный внешний вид, Боня так и остается одна. В Монако, где светская львица сейчас проживает, Вика так и не сумела найти возлюбленного. Впрочем, Боня может держать свою личную жизнь в тайне, умело скрывая, что у нее все-таки есть избранник. Но пока что на публике Вика появляется в одиночестве.



