Пт, 8.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Виктория Боня похвасталась своим лишним весом

Виктория Боня ФОТО: SEBASTIEN NOGIER

Виктория Боня всегда публикует в своем Instagram снимки, на которых она выглядит идеально, пишет Kleo.ru.

Модель решила сделать исключение и показала себя с лишним весом. Блондинка считает, что такой недостаток ей к лицу.

Многие поклонники отмечают, что 41-летняя Вика Боня уже не та, что была раньше. Экс-звезда «Дома-2» все чаще появляется на публике с лишним весом, который уже не пытается скрывать. Некоторые считают, что из-за набранных килограммов Вика выглядит не так эффектно и сексуально, но самой светской львице, похоже, нравится новый вес.

Некоторое время Боня все-таки пыталась скрывать изменения во внешности. Она даже показывала себя без фильтров и фотошопа, доказывая, что она ни капли не изменилась. Со временем Вика все-таки смирилась и признала очевидное – она потолстела. Звезда сама об этом заявила, продемонстрировав новые снимки.

Боня опубликовала в личном блоге фотографии. Она предстала в черном облегающем костюме, а также в светлой рубашке. Боня отметила: ей нравится, когда она выглядит, как «булочка». Звезда дала понять, что лишние килограммы ее устраивают. Многие поклонники поддержали Вику, отметив, что округлившиеся формы ей к лицу.

К слову, несмотря на все свои положительные стороны и привлекательный внешний вид, Боня так и остается одна. В Монако, где светская львица сейчас проживает, Вика так и не сумела найти возлюбленного. Впрочем, Боня может держать свою личную жизнь в тайне, умело скрывая, что у нее все-таки есть избранник. Но пока что на публике Вика появляется в одиночестве.


Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!
НАВЕРХ
Back