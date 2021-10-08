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Семь продуктов, которые успешно заменяют лекарства

Женщина на кухне. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

От кашля, кариеса, проблем с эрекцией и даже для долголетия — для всего этого есть своё вкусное натуральное «лекарство», пишет «Домашний Очаг».

Когда медицина была еще совсем юной, а болезни – злыми и непонятными, врачи лечили пациентов не только жабьими лапками и крысиными хвостиками, но и сочетаниями вполне привычных продуктов. Жабьи лапки с тех пор в медицине как-то не прижились, а вот та или иная еда то и дело подтверждает свою состоятельность не только в деле утоления голода, но и в качестве лекарства. Мы подобрали 7 вкусных способов справиться с привычными недугами – но на всякий случай напоминаем: не забудьте обратиться к врачу. И приятного вам аппетита!

От кашля
Несколько долек темного шоколада справятся с кашлем намного лучше специальных сиропов: исследование Университета Хала подтвердило, что алколоид тебромин, входящий в состав лакомства, успокаивает кашель куда лучше кодеина, просто обволакивая нервные окончания гортани. Закашлялись? Съешьте шоколадку.
 
От похмелья
Нет, не соленые огурцы и тем более не пиво – лучше всего с алкогольной постинтоксикацией справляются зеленые водоросли хлорелла. Это растение бьет всех конкурентов одним фактом: хлорофилл, в большом количестве содержащийся в нем, способен остановить похмелье еще до его появления. Просто размешайте порошок из водорослей (продается в аптеке) с водой и лимоном, выпейте – и наслаждайтесь вечеринкой. Впрочем, меру превышать все-таки не стоит.
 
От кариеса
Свекольный сок – отважный воин, способный защитить наши зубы от кариеса и сделать эмаль крепче и устойчивее к внешним воздействиям. Все дело в солях азотной кислоты, которыми богат напиток: молочнокислые бактерии, главные враги наших зубов, их на дух не переносят. Так что просто выпивайте каждый день немного свекольного сока – и сверкайте безупречной улыбкой.
 
Для хорошего секса
Мужчины, отличная новость: исследования подтвердили, что два бокала пива невероятно благотворно влияют на качество секса. Во-первых, оно повышает либидо, а, во-вторых, содержащиеся в напитке фитоэстрогены помогают задержать эякуляцию и продлить время постельных радостей. Главное, самое главное не увлекаться: помните, два бокала!
 
От бессонницы
Испытываете трудности с засыпанием? Часто просыпаетесь ночью? Приучите себя ужинать сваренными вкрутую куриными яйцами – должно помочь. Аминокислота триптофан, которой богат этот продукт, исключительно благотворно влияет на качество сна и помогает преодолеть бессонницу. Главное – ешьте яйца за несколько часов до засыпания. Спокойной ночи!
 
Для концентрации
Устали? Не можете сосредоточиться? Не тянитесь за кофе – вместо этого налейте себе стаканчик апельсинового сока: флавоноиды, которые содержатся в нем, позволят сохранить чувство бодрости до шести часов. Невероятно, но подтверждено исследованиями: употребление апельсинового сока помогало лучше проходить тесты и упражнения на скорость реакции.
 
Для долголетия
26 месяцев – именно на такой срок станет длиннее ваша жизнь, если с завтрашнего дня вы начнете есть рыбу или морепродукты хотя бы два раза в неделю. Таковы результаты исследования, которое в течение 16 лет проводили ученые из Гарвардского университета. Согласитесь, это прямо-таки отличная новость.

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