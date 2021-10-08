Семь продуктов, которые успешно заменяют лекарства

Когда медицина была еще совсем юной, а болезни – злыми и непонятными, врачи лечили пациентов не только жабьими лапками и крысиными хвостиками, но и сочетаниями вполне привычных продуктов. Жабьи лапки с тех пор в медицине как-то не прижились, а вот та или иная еда то и дело подтверждает свою состоятельность не только в деле утоления голода, но и в качестве лекарства. Мы подобрали 7 вкусных способов справиться с привычными недугами – но на всякий случай напоминаем: не забудьте обратиться к врачу. И приятного вам аппетита!