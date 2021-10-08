Семь неудачных причесок, из-за которых мы выглядим старше своих лет
Неудачная причёска может нас визуально «состарить» на 10 и даже больше лет!
Неудачная причёска может нас визуально «состарить» на 10 и даже больше лет!
Некоторые прически легко могут «накинуть» нам 10 и даже более лет. И если в юном возрасте это может быть даже полезным (например, добавить себе солидности перед важным выступлением или собеседованием), то после 40 лет многим хочется избежать такого эффекта, пишет «Домашний Очаг».
Легко поддаться соблазну и не менять однажды найденный стиль годами и даже десятилетиями. Но грустная правда в том, что прическа, идеально подходящая для двадцатилетней девушки, может выглядеть смешно и даже нелепо, если ее выбирает женщина постарше. Стилисты рекомендуют радикально менять образ как минимум каждые пять лет – и, кстати, никогда не считать себя слишком старой для этого.
Слишком крутые кудри
С годами наши волосы становятся более восприимчивыми к воздействию солнца, а также агрессивных средств для укладки. Они быстро теряют влагу, становятся сухими, тусклыми и ломкими – и именно по этой причине важно давать волосам дополнительную заботу, увлажняя и питая их.
Выбор слишком тёмной краски для волос
«Радикальный черный цвет» и все, что на него похоже – самый неудачный выбор, который только можно представить. Во-первых, слишком темный цвет волос заставляет лицо выглядеть более бледным, изможденным и усталым, чем есть на самом деле – и тем самым делает нас старше. А, во-вторых, темная краска подчеркнет любые недостатки самих волос – что тоже только прибавит нам лет.
Чем чаще вы пользуетесь фенами, утюжками и щипцами для завивки, тем более поврежденными выглядят ваши волосы – и тем более возрастным кажется ваш образ. Если ваша прическа требует частого использования этих средств, обязательно пользуйтесь защитными спреями, кондиционерами, а также маслами и масками, которые увлажняют и защищают волосы.
Отсутствие ухода за секущимися кончиками
Если у вас волосы, склонные к повреждениям, то вам особенно важно давать им необходимый уход, а также вовремя состригать секущиеся концы. Между тем, чем менее ухожены ваши волосы, тем старше вы выглядите.
Жёсткие укладки