Семь неудачных причесок, из-за которых мы выглядим старше своих лет

Некоторые прически легко могут «накинуть» нам 10 и даже более лет. И если в юном возрасте это может быть даже полезным (например, добавить себе солидности перед важным выступлением или собеседованием), то после 40 лет многим хочется избежать такого эффекта, пишет «Домашний Очаг».

Один и тот же стиль

Легко поддаться соблазну и не менять однажды найденный стиль годами и даже десятилетиями. Но грустная правда в том, что прическа, идеально подходящая для двадцатилетней девушки, может выглядеть смешно и даже нелепо, если ее выбирает женщина постарше. Стилисты рекомендуют радикально менять образ как минимум каждые пять лет – и, кстати, никогда не считать себя слишком старой для этого. Слишком крутые кудри

Чем старше вы становитесь, тем более мягкой стоит стать вашей завивке, и тем более крупными – локонам. Выбирайте прически, предусматривающие тонкие, легкие, чуть вьющиеся пряди – они визуально сделают ваш образ более юным. Пересушенные волосы