Женщина показала способ вывести пятно с ковра с помощью подручных средств

На размещенных в сети кадрах Лиэнн Льюис (Leanne Lewis) показала, что случайно пролила на свой ковер автозагар. По ее словам, чтобы вывести пятно, она обильно смочила его мицеллярной водой, затем нанесла пищевую соду и оставила полученную смесь на ткани на 10 минут. После этого блогер очистила пятно щеткой с жестким ворсом, пишет Lenta.ru.

Публикация Льюис набрала 1,7 тысячи лайков и 438 репостов. Пользователи сети поблагодарили ее за предложенный метод в комментариях под постом. «Спасибо тебе! Возьму на заметку», «Мне это было нужно! Спасибо за помощь!», «Ты спасла мою жизнь!», «Гениально!», «С нетерпением жду возможности попробовать этот метод!» — писали они.

В августе женщины раскрыли способы вывести неприятный запах из ковра. Одна пользовательница соцсети обратилась к другим юзерам за советом по удалению пятен со своего напольного покрытия. В ответ женщине порекомендовали использовать пищевую соду, так как она естественным образом нейтрализует запахи.



