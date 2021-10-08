Меломан в животе: как музыка и аудиокниги для беременных влияют на ребенка в утробе

Еще австралийские ученые доказали, что если мама начинает петь колыбельные до рождения малыша, то у него снижается общий уровень тревожности, дети реже просыпаются и плачут по ночам, также таких малышей реже беспокоят кишечные колики.

В целом регулярное прослушивание музыки влияет на доречевое развитие, запоминание и воспроизведение коммуникативных жестов, произношение слогов и общий словарный запас,

— отметила специалист.

Эксперт обратила внимание на то, что не только музыка благотворна для детей. Не менее эффективным считается чтение книг, в том числе их усвоение в аудиоформате. Неонатолог посоветовала делать это параллельно, начиная с коротких стихотворных произведений: они лучше всего запоминаются малышами. При этом процесс развития ребенка может быть непрерывным: вы можете разговаривать с ним, произносить короткие стихотворения в процессе игры, купания, массажа, прогулок и так далее.

Елена Лагута предложила следующий порядок для надежного усвоения изучаемого материала: можно сначала прочитать ребенку книгу, а затем включить ее в аудиоформате. Ребенок с удовольствием прослушает уже знакомый материал в новой, необычной подаче.

Эксперт опровергла мнение о том, что новому поколению не нужны книги. Считается, что у современных детей клиповое мышление, и некоторые мамы ошибочно полагают, что аудиокниги будут не интересны их ребенку. Именно поэтому, считает она, нужно уделять больше времени чтению книг или прослушиванию аудиоматериала.

«Это позволит ребенку развить все каналы связи и укрепить межнейронные связи в головном мозге. Чтение укрепляет коммуникативные навыки, обогащает словарный запас, помогает легче воспринимать информацию на слух», — подчеркнула врач.

Ученые провели эксперимент: детям в раннем возрасте — от года до двух с половиной лет — читали книги или включали их аудиовариант. Затем исследования повторили на тех же детях, но уже в школьном возрасте. Было выявлено, что такие дети отличались от сверстников большей активностью и коммуникативностью, причем взрослые могли общаться с ними на более сложном языке.

«Для развития ребенка будет полезно все, но дозированно: начинайте с прослушивания музыки, коротких аудиокомпозиций, далее переходите на чтение и прослушивание книг», — заключила врач-неонатолог Елена Лагута.



