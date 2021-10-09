Что нужно есть на ночь, чтобы хорошо спать

Да ладно? Никто же не ест после шести? Ну, хорошо, никто не ест после шести. Но, мало ли, вдруг вы ляжете спать в 6:15, и тогда вам пригодится наш добрый совет о том, что есть перед сном, чтобы высыпаться, пишет «Домашний Очаг».
Исследование, опубликованное в Journal Of Clinical Sleep Medicine утверждает, что ученым удалось раскрыть секрет хорошего ужина перед сном. Такого, чтобы «слоники по животу» всю ночь не топтались.
Что лучше есть перед сном?
Полезно есть продукты с высоким содержанием клетчатки и низким уровнем насыщенных жиров и углеводов. То есть салатик и стакан кефира, ну, может быть, еще яйцо всмятку без хлеба — и у вас будет здоровый сытый сон. (Сытый? Да они издеваются?)
И наоборот, сахара и насыщенные жиры с низким уровнем клетчатки будут мешать вам спать и подействуют на вас возбуждающе. Это, кстати, хорошая новость, если у вас запланирована очень романтическая ночь и спать вы не собирались и так.
Но в целом: прости печенюшка с шоколадом, не плачь бутерброд с колбасой — я тоже вас нежно люблю, но не в этот раз. Увидимся утром.
Ах да. Для тех кто решил все-таки пойти на пищевое преступление против своей талии: плохой сон будет прямо влиять на ваше желание наесться завтра сладкого и мучного. И это тоже доказано исследованиями. Вот такой замкнутый круг, и разрывать его нужно прямо с вечера.
Какие продукты можно есть перед сном, чтобы высыпаться?
Миндаль и фисташки
Похрустеть орешками полезно для того, чтобы потом крепко уснуть и выспаться. В них много магния, который помогает расслаблять мышцы и успокаивает нервную систему. Клетчатка и белок продлевают чувство сытости. Витамин B6, которым богаты фисташки, помогает вырабатывать гормон сна мелатонин. Получается целый «сонный набор»! Но не увлекайтесь, так как в орехах есть и жиры, хоть и полезные. Они калорийны, так что горсти будет достаточно для перекуса перед сном.
Вишня
Это настоящая «сонная ягода», потому что она одна из немногих продуктов содержит мелатонин. Так что вместо БАДов съешьте горсть терпких вишен перед сном. Заодно она насытит вас клетчаткой, и порадует вкусом, а от радости выделяется серотонин, тоже важный компонент для засыпания. Ведь сытым и довольным засыпать легче и приятнее, чем голодным и нервным.
Овсяная каша
Помните фразу из «Республики ШКИД»: «Завтракать будешь в ужин!» Оказывается, это отличный совет, что делать перед сном, чтобы выспаться. Во-первых, овес тоже содержит мелатонин. Во-вторых, это сложные углеводы, которые вызывают подъем инсулина и сонливость. В-третьих, в овсянке много кальция, магния, калия, кремния и фосфора — этот «коктейль» микроэлементов помогает расслабиться и способствует хорошему сну.
Бананы, виноград, арбуз
Да, хотя эти фрукты причисляются к сладостям и их даже называют «конфеты для дикарей» (тех, у кого нет доступа к белому сахару), однако, в них много полезного для сна. В бананах — миорелаксант магний (помогает мышцам расслабиться) и витамин B6, который превращает аминокислоту триптофан в серотонин, гормон, тоже помогающий успокоиться и расслабиться перед сном. В арбузе — клетчатка и вода, которая не допустит ночного обезвоживания (частой причины бессонницы). Виноград — источник мелатонина.
Рыба, молоко, яйца, сыр
Источники белка, который положительно влияет на спокойное засыпание. В молоке, к тому же, триптофан, необходимый для выработки гормона сна, в рыбе — витамин B6, необходимый для производства расслабляющих гормонов. Если добавить ложку меда, тоже богатого триптофаном, получится отличный продукт для улучшения сна. Но только ложку: в меде много сахара. В рыбе (особенно лососе) — тоже B6, а яйца благодаря обилию белка помогают справляться с кислотным рефлексом, одной из причин бессонницы. Обезжиренная моцарелла или сыр-косичка — супер-диетический продукт для сна.
Инжир и чернослив
Сухофрукты, разрешенные перед сном. В них витамин B6, они прекрасно заменяют десерт, если хочется сладенького, но не из белого ж сахара на ночь! Кроме того, в обоих продуктах улучшит сон кальций, магний, железо и калий: влияют на сокращение мышц и кровоток. И, конечно, клетчатка — для сытости, чтобы не просыпаться среди ночи от приступов голода.
Горький шоколад
Это просто праздник какой-то! Но не торопитесь отменять все вышеперечисленные продукты и класть под подушку запас темных плиток. Неудивительно, что мы так любим шоколад: в нем содержится серотонин, который нужен для расслабления и удовольствия. Но опасность в том, что мы можем потерять меру и растянуть это удовольствие на сотни килокалорий: все же в шоколаде содержится сахар. А резкие скачки инсулина от обилия сладкого перед сном нам не нужны. Так что пары квадратиков очень горького (80%-90%) шоколада, чтобы выспаться, будет достаточно.