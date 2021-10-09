Что нужно есть на ночь, чтобы хорошо спать

Исследование, опубликованное в Journal Of Clinical Sleep Medicine утверждает, что ученым удалось раскрыть секрет хорошего ужина перед сном. Такого, чтобы «слоники по животу» всю ночь не топтались.

Что лучше есть перед сном?

Полезно есть продукты с высоким содержанием клетчатки и низким уровнем насыщенных жиров и углеводов. То есть салатик и стакан кефира, ну, может быть, еще яйцо всмятку без хлеба — и у вас будет здоровый сытый сон. (Сытый? Да они издеваются?)

И наоборот, сахара и насыщенные жиры с низким уровнем клетчатки будут мешать вам спать и подействуют на вас возбуждающе. Это, кстати, хорошая новость, если у вас запланирована очень романтическая ночь и спать вы не собирались и так.

Но в целом: прости печенюшка с шоколадом, не плачь бутерброд с колбасой — я тоже вас нежно люблю, но не в этот раз. Увидимся утром.

Ах да. Для тех кто решил все-таки пойти на пищевое преступление против своей талии: плохой сон будет прямо влиять на ваше желание наесться завтра сладкого и мучного. И это тоже доказано исследованиями. Вот такой замкнутый круг, и разрывать его нужно прямо с вечера.

Какие продукты можно есть перед сном, чтобы высыпаться?

Миндаль и фисташки

А еще фисташки укрепляют эрекцию. ФОТО: Wikipedia.org

Похрустеть орешками полезно для того, чтобы потом крепко уснуть и выспаться. В них много магния, который помогает расслаблять мышцы и успокаивает нервную систему. Клетчатка и белок продлевают чувство сытости. Витамин B6, которым богаты фисташки, помогает вырабатывать гормон сна мелатонин. Получается целый «сонный набор»! Но не увлекайтесь, так как в орехах есть и жиры, хоть и полезные. Они калорийны, так что горсти будет достаточно для перекуса перед сном.

Вишня

Вишня ФОТО: Sergejs Rahunoks / PantherMedia / Sergejs Rahunoks

Это настоящая «сонная ягода», потому что она одна из немногих продуктов содержит мелатонин. Так что вместо БАДов съешьте горсть терпких вишен перед сном. Заодно она насытит вас клетчаткой, и порадует вкусом, а от радости выделяется серотонин, тоже важный компонент для засыпания. Ведь сытым и довольным засыпать легче и приятнее, чем голодным и нервным.

Овсяная каша

Овсяная каша ФОТО: Ekaterina Fedotova/PantherMedia / Ekaterina Fedotova

Помните фразу из «Республики ШКИД»: «Завтракать будешь в ужин!» Оказывается, это отличный совет, что делать перед сном, чтобы выспаться. Во-первых, овес тоже содержит мелатонин. Во-вторых, это сложные углеводы, которые вызывают подъем инсулина и сонливость. В-третьих, в овсянке много кальция, магния, калия, кремния и фосфора — этот «коктейль» микроэлементов помогает расслабиться и способствует хорошему сну.

Бананы, виноград, арбуз