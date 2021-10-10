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Легинсы размера L оказались малы полной клиентке Zara и вывели ее из себя

Легинсы размера L оказались малы полной клиентке Zara и вывели ее из себя. ФОТО: @millygurton / TikTok

Полная покупательница из Великобритании раскритиковала модный бренд Zara за отличие заявленных на бирках размеров одежды от реальных и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, пишет Lenta.ru.

На размещенных кадрах жительница Лондона Милли Гартон объяснила, что заказала в интернет-магазине упомянутой марки черные кожаные легинсы размера L. На видео девушка продемонстрировала, что не смогла натянуть новую вещь, поскольку ее фактический размер оказался меньше указанного на ярлыке, и это вывело ее из себя. «Zara, что это, черт возьми, такое? Я ношу одежду размера L. Эти штаны явно гораздо меньше. Они чуть не треснули на моей заднице», — возмутилась клиентка.

Ролик стал вирусным и набрал 913,2 тысячи просмотров и 121,9 тысячи лайков. Подписчики поддержали Гартон в комментариях под публикацией. «Честно говоря, я даже не заглядываю в Zara, потому что у них всегда неразбериха с размерами», «Размеры в Zara не рассчитаны на нормальных людей», «Спасибо за это видео. Теперь я знаю, что не одна сталкиваюсь с такой проблемой», — высказывались они.

Zara не дала ответных комментариев по поводу случившегося.

@millygurton

Just wanted some leather leggings 💔 #zarasizing #zaraleggings #zarafail

♬ original sound - Milly Gurton
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