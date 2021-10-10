Аборт: риски, показания и причины, по которым женщины идут на это. Разговор с гинекологом

По данным ВОЗ, ежегодно в мире совершается 25,5 миллионов так называемых «небезопасных» абортов, которые являются причиной смерти 47 000 женщин. Это почти 13% материнской смертности во всем мире. Около 5 миллионов женщин в результате осложнений становятся инвалидами. Известный латвийский акушер-гинеколог Нелли Сеймушкина говорит, что последствия аборта зависят от места, где его проводили, навыков специалиста, метода, которым он производится, а также здоровья женщины и срока беременности. Об этом, а также о том, по каким причинам чаще всего латвийские женщины делают аборты и что чувствует врач, когда женщина передумала прерывать беременность, «Чайка» поговорила с доктором Сеймушкиной.
В каких случаях проводят аборт?
Аборт - это крайний метод, который применяется при незапланированной беременности. На ранних сроках беременности аборт производится по любым основаниям (так называемый «аборт по требованию»). Легально прервать беременность можно до 12 недель.
Прерывание беременности по медицинским показаниям возможно на сроке до 24-х полных недель, но в случаях угрозы жизни матери, после проведения врачебного консилиума, прерывание беременности возможно на любом сроке беременности.
На более поздних сроках аборт делают женщине, жизнь или здоровье которой находятся в опасности, а также при наличии угрозы тяжкого вреда плоду или его гибели.
Почему легально беременность по своему желанию можно прервать только до 12-й недели?
Это решение связано с эмбриональным развитием ребенка. Будущий ребенок считается плодом уже с 12-й недели беременности. До 12-й недели мы называем его эмбрионом, пишет RUS.TVNET.lv.
Расскажите, пожалуйста, о видах абортов и чем они отличаются
Методы проведения аборта делятся на хирургические, или инструментальные, и медикаментозные. Хирургические методы подразумевают извлечение плода с использованием специальных инструментов, но не обязательно включают хирургическую операцию.
Медикаментозный, или фармацевтический аборт - это провокация самопроизвольного аборта при помощи лекарственных препаратов. Медикаментозный аборт обычно проводится до полных 9 недель беременности (63 дня с даты последних месячных). Комбинация препаратов мифепристона и мизопростола приводит к полному аборту у 95-98 % женщин. В случаях неэффективности медикаментозного аборта проводится вакуумная аспирация.
(Примечание. И медикаментозный, и хирургический аборт - это искусственное прерывание беременности. Самопроизвольный, спонтанный аборт или выкидыш - это самопроизвольное патологическое прерывание беременности.)
Аборт - это угроза для здоровья женщины и её возможностей в будущем иметь детей?
Аборт на любом сроке беременности может негативно повлиять на организм женщины, в особенности - на органы репродуктивной системы. Последствия могут быть разными, начиная от гормонального дисбаланса и развития различных новообразований, заканчивая бесплодием или более проблемным зачатием. Поэтому, если женщина сомневается насчет проведения данной процедуры, в первую очередь необходимо проконсультироваться с гинекологом, который расскажет о всех возможных рисках.
Медицинские последствия небезопасного аборта зависят от места, где он был проведен, навыков выполнявшего его лица, метода прерывания беременности, здоровья женщины и срока беременности. Риски очень малы, если аборт проводится с участием квалифицированного медицинского работника, соблюдающего все правила, но на риск развития осложнений в любом случае влияют вид прерывания беременности и срок, на котором его провели.
Схожие риски есть и при хирургических процедурах, касающихся шейки матки, и даже при самой беременности. Например, внутриматочные спайки (синдром Ашермана) - довольно редкое осложнение, которое также случается из-за любых внутриматочных процедур. Также возможно воспалительное заболевание органов малого таза, из-за которого в маточных трубах могут образоваться спайки и яйцеклетка не сможет проходить и добираться до матки. Даже после первого эпизода воспалительного заболевания органов малого таза проблемы с зачатием будут наблюдаться в каждом 12-м случае.
Более щадящим считается медикаментозное прерывание беременности. Но и при использовании этого метода последствия применения некоторых лекарственных средств в неправильных дозах с целью прерывания беременности могут быть разными. Однако, имеются данные о том, что даже применение в неправильных дозах может снизить частоту тяжёлых осложнений, а в худшем случае - материнской смертности, наступающей в результате небезопасного хирургического аборта.
Может ли общество влиять на решение женщины в этом вопросе?
В соответствии с исследованиями, основная причина, по которой женщина идёт на аборт, это отсутствие поддержки и понимания со стороны близких (мужа, любимого человека, родителей). Материальные, жилищные проблемы - только на втором месте. И это очень печально, потому что в итоге именно общество влияет на выбор женщины, хотя так не должно быть.
Что вы говорите женщинам, которые думают о прерывании беременности?
Для меня любая беременность - это чудо! Каждый разговор с женщиной, которая пришла ко мне с беременностью, я начинаю с поздравления, ведь в ее организме произошло чудо - в ней зародилась новая жизнь. Любую женщину, которая впоследствии решает сделать аборт, я стараюсь убедить не принимать поспешное решение.
(Примечание. Согласно 40-й статье Закона о лечении Латвийской республики, врач обязан попытаться отговорить пациентку от прерывания беременности, если беременность не противоречит состоянию здоровья женщины и отсутствует риск, что новорождённый получит наследственное или приобретённое заболевание. Врач имеет право отказать в прерывании беременности при отсутствии медицинских показаний.)
Довольно часто получается переубедить женщину принять столь ответственное решение, ведь нет ни одного гинеколога, который радовался бы аборту.
Человек, сделавший аборт, всегда выходит из операционного зала с неприятным ощущением. И ни одна женщина не идет на аборт с радостным сердцем. Но давить на женщину нельзя ни в коем случае. Решение сохранить беременность или прервать ее должна принимать сама женщина.