Аборт: риски, показания и причины, по которым женщины идут на это. Разговор с гинекологом

В каких случаях проводят аборт?

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Аборт - это крайний метод, который применяется при незапланированной беременности. На ранних сроках беременности аборт производится по любым основаниям (так называемый «аборт по требованию»). Легально прервать беременность можно до 12 недель.

Прерывание беременности по медицинским показаниям возможно на сроке до 24-х полных недель, но в случаях угрозы жизни матери, после проведения врачебного консилиума, прерывание беременности возможно на любом сроке беременности.

На более поздних сроках аборт делают женщине, жизнь или здоровье которой находятся в опасности, а также при наличии угрозы тяжкого вреда плоду или его гибели.

Почему легально беременность по своему желанию можно прервать только до 12-й недели?

Это решение связано с эмбриональным развитием ребенка. Будущий ребенок считается плодом уже с 12-й недели беременности. До 12-й недели мы называем его эмбрионом, пишет RUS.TVNET.lv.

Расскажите, пожалуйста, о видах абортов и чем они отличаются

Методы проведения аборта делятся на хирургические, или инструментальные, и медикаментозные. Хирургические методы подразумевают извлечение плода с использованием специальных инструментов, но не обязательно включают хирургическую операцию.

Медикаментозный, или фармацевтический аборт - это провокация самопроизвольного аборта при помощи лекарственных препаратов. Медикаментозный аборт обычно проводится до полных 9 недель беременности (63 дня с даты последних месячных). Комбинация препаратов мифепристона и мизопростола приводит к полному аборту у 95-98 % женщин. В случаях неэффективности медикаментозного аборта проводится вакуумная аспирация.

(Примечание. И медикаментозный, и хирургический аборт - это искусственное прерывание беременности. Самопроизвольный, спонтанный аборт или выкидыш - это самопроизвольное патологическое прерывание беременности.)

Аборт - это угроза для здоровья женщины и её возможностей в будущем иметь детей?

Аборт на любом сроке беременности может негативно повлиять на организм женщины, в особенности - на органы репродуктивной системы. Последствия могут быть разными, начиная от гормонального дисбаланса и развития различных новообразований, заканчивая бесплодием или более проблемным зачатием. Поэтому, если женщина сомневается насчет проведения данной процедуры, в первую очередь необходимо проконсультироваться с гинекологом, который расскажет о всех возможных рисках.

Медицинские последствия небезопасного аборта зависят от места, где он был проведен, навыков выполнявшего его лица, метода прерывания беременности, здоровья женщины и срока беременности. Риски очень малы, если аборт проводится с участием квалифицированного медицинского работника, соблюдающего все правила, но на риск развития осложнений в любом случае влияют вид прерывания беременности и срок, на котором его провели.