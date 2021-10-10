Стилист раскрыла главную ошибку в уходе за джинсами

Журналисты издания обратили внимание на видео стилиста Ранья Батал (Ranya Batal) в TikTok. На размещенных в сети кадрах женщина порекомендовала зрителям не стирать брюки из денима в стиральной машине.

«Не стирайте джинсы! Это влияет на посадку и цвет изделия, они испортятся и никогда не будут такими, как раньше. Лучше положите их в специальный чехол и отправьте в морозилку на два дня: джинсы будут как новые», — заверила она, пишет Lenta.ru.

Генеральный директор бренда Levi's Чип Берг (Chip Bergh) также считает, что джинсы нельзя стирать, поскольку таким образом они быстро изнашиваются. По словам мужчины, за 10 лет он ни разу не отправил в стиральную машину свои любимые джинсы. Вместо этого специалист вручную очищает загрязнения и пятна на ткани.