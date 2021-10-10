Осторожно: это вещество в составе шампуня приводит к выпадению волос на голове

Выпадение волос на голове — это распространенная проблема как у мужчин, так и у женщин. Она не только сказывается на внешнем виде, но и может приобрести характер хронического состояния, требующего лечения. А всему виной вредные вещества, содержащиеся в косметических средствах, которые мы ежедневно используем во время душа, пишет Mixnews.lv.

Многие продукты содержат потенциально опасное химическое вещество, известное как метилизотиазолинон (MIT), способное вызвать выпадение волос.

Британский врач Дебора Ли утверждает, что шампунь смывает излишки жира, грязи и загрязняющих веществ с волос, а кондиционер заменяет любые полезные масла, которые теряются в процессе. Все это необходимо, чтобы сохранить здоровье ваших волос.

Метилизотиазолинон — это консервант, который часто добавляют в косметические продукты и бытовые чистящие средства, так как он предотвращает рост бактерий, вирусов, дрожжей и плесени. Считается, что до 10% населения Великобритании страдает от аллергии на этот консервант.

Метилизотиазолинон является причиной аллергического контактного дерматита — воспалительной реакции, возникающей на коже или волосистой части головы, которая может вызвать выпадение волос.

«Метилизотиазолинон часто используют при производстве шампуней и кондиционеров. К счастью, эти продукты не долго контактируют с кожей головы, так как их необходимо смывать, а потому аллергический дерматит кожи головы встречается довольно редко», — говорит Ли.

Покраснение и припухлость

Если организм воспринимает метилизотиазолинон как чужеродное вещество, он начинает вырабатывать специфические антитела к этому аллергену.

«При остром дерматите кожа выглядит красной и опухшей. На ней могут появляться волдыри, которые иногда лопаются. Также может ощущаться жар, зуд и жжение. Если острая форма дерматита переходит в хроническую, то периодически будет ощущаться зуд, сухость или болезненность кожи», — говорит Ли.

Метилизотиазолинон вызывает острый дерматит кожи головы. Он провоцирует выпадение волос, так как здоровье кожи головы играет важную роль в росте и качестве волос.

Это вещество также вызывает острый дерматит век, лица, шеи и верхней части спины, а при попадании в область гениталий — сыпь.