Мужчина устал от капризов жены и построил вращающийся дом

Мужчина устал от частых капризов своей жены, которую не устраивало расположение комнат. Дабы избежать ситуаций, когда приходится постоянно делать ремонт и перепланировки, глава семьи решился на необыкновенный проект: он придумал и создал дом, конструкция которого вращается вокруг своей оси, пишет Lenta.ru .

Для управления двигающимся зданием используются рычаг и кнопки. Дом способен совершать полный оборот с разной скоростью: от 22 секунд до суток. Мужчина разработал его сам, на это ему потребовалось шесть лет.