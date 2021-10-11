Парикмахер развеяла миф о пользе отказа от мытья головы перед посещением салона

На размещенных в сети кадрах Натали Болин (Natalie Bolyn) объяснила, что многие ее клиентки приходят на укладку с немытой на протяжении нескольких дней головой, потому что думают, что на грязных волосах прическа держится лучше. «Я не знаю, кто говорит людям что грязные волосы — это залог успешной укладки! Это неправда!» — заверила женщина, пшиет Lenta.ru.

По словам специалистки, следует мыть голову с вечера, либо утром, перед посещением салона красоты. Она объяснила, что слишком грязная голова плохо пахнет, и запах усиливается из-за воздействия нагревающихся стайлинговых инструментов, таких как плойка и фен. «Пожалуйста, приходите с чистыми и сухими волосами!» — призвала Болин.

Другие парикмахеры поддержали женщину в комментариях под публикацией. «Все верно говоришь!», «Это правда, мне лично хотелось бы обойтись без клиентов с грязными волосами», «Черт возьми, ты попала в точку!», «Мы должны сделать так, чтобы как можно больше людей узнали об этом!», «Я ненавижу этот миф», — писали они.



