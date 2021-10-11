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Врач назвала способ нормализовать режим сна

Сон. Иллюстративное фото. ФОТО: PantherMedia

Прием мелатонина поможет решить проблемы со сном, но только при соблюдении определенных условий. Каких именно, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, передает «РИА Новости».

В темное время суток в организме спящего человека вырабатывается мелатонин – гормон, способствующий полноценному сну. Регулярное нарушение режима сна приводит к нехватке этого вещества, которая, в свою очередь, отрицательно сказывается на здоровье, предупредила Ярцева. Кроме того, ночное бодрствование провоцирует выработку гормона стресса, усугубляющего проблемы со сном.

Если человек ночью не спит, вырабатывается кортизол – гормон стресса, который необходим для поддержки организма в это время суток, чтобы он не спал. Это приводит к нарушению ритма сна, когда человек не может нормально засыпать, его сон становится неполноценным, прерывистым, и даже восьми часов сна не хватает для полноценного восстановления, утром человек встает разбитый,

– сказала врач.

Обеспечить организм мелатонином можно и «искусственно», с помощью приема соответствующих биологически активных добавок, считает она. Но этот метод поможет восстановить нормальный сон лишь в сочетании с другими мерами.

Мелатонин работает только при соблюдении режима сна. Если принимать мелатонин в десять и ложиться в одиннадцать, тогда он будет помогать. Но, естественно, нужно соблюдать и все остальные правила: за час до сна никаких гаджетов, телевизоров, яркого света, лучше читать книжку или слушать музыку в полутемной комнате,

– посоветовала Ярцева.

Если человеку удастся нормализовать сон, вовремя укладываясь спать и принимая мелатонин, то его организм вновь начнет самостоятельно вырабатывать этот гормон в необходимом количестве, отметила врач. В результате должна восстановиться и способность глубоко засыпать без приема каких-либо препаратов, считает она.

«Это будет положительно влиять и на иммунную систему, в том числе на борьбу с вирусами и способность противостоять заболеваниям», – добавила Ирина Ярцева.


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