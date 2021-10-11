Врач назвала способ нормализовать режим сна

Если человек ночью не спит, вырабатывается кортизол – гормон стресса, который необходим для поддержки организма в это время суток, чтобы он не спал. Это приводит к нарушению ритма сна, когда человек не может нормально засыпать, его сон становится неполноценным, прерывистым, и даже восьми часов сна не хватает для полноценного восстановления, утром человек встает разбитый,