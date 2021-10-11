Сладкие, соленые и кислые: восемь рецептов самых вкусных оладий из тыквы

В ёмкости для замешивания соединить оставшуюся муку, яйца, сахар, тыквенное пюре, корицу и соль.
Добавить подошедшую опару.
Вымешивать массу не менее 10 минут, она должна быть достаточно гутой и без комочков, легко набираться ложкой.
Очищенные яблоки нарезать на небольшие кусочки, ввести в тесто, смешать.
Форму с тестом накрыть и поставить в тёплое место для подъёма примерно на 1 час.
Выпекать оладьи в разогретом масле, выкладывая тесто на сковороду столовой ложкой.
После появления корочки изделия перевернуть и продолжать обжаривать с другой стороны.
Промокнуть от излишков масла бумажным полотенцем.
Сверху через ситечко присыпать сахарной пудрой.
5. Оладьи из тыквы на молоке (панкейки)
Для пюре тыкву очистить, разделить на кусочки и запечь в духовом шкафу при температуре 180° до размягчения.
Вынуть, остудить, приготовить пюре любым удобным способом.
С помощью миксера взбить в крепкую пену яйца и сахар, долю сахара можно увеличить или уменьшить в зависимости от сладости тыквы.
Соединить взбитые яйца с тыквенным пюре, солью, растопленным сливочным маслом, хорошо взбить.
Просеять муку с разрыхлителем.
В массу влить молоко и порциями всыпать муку, продолжая взбивать до однородного состояния. Тесто не должно быть густым, но и не жидким.
Выпекать оладьи на сухой сковороде с покрытием, выливая тесто в виде кружков до 10 см в диаметре. Время выпечки с каждой стороны – по 2-3 минуты.
При подаче полить мёдом, сиропом, вареньем или сметаной.
6. Тыквенные оладьи с облепихой
Масло оливковое – 2 стол. ложки.
Пекарский порошок – 1 ч. ложка.
Ягоды облепихи пропустить через мясорубку, затем протереть через сито.
Мякоть тыквы мелко натереть.
Обе массы смешать, добавить сахар, растереть.
Соединить обе смеси, добавить чуть подогретый кефир (простоквашу, ряженку, жидкую сметану или йогурт), перемешать, влить оливковое масло.
Муку просеять с пекарским порошком и содой, вводить частями в тесто, перемешивая до полной однородности. Тесто не должно быть жидким.
Прогретую сковороду смазать маслом, выкладывать ложкой тесто и выпекать до румяного цвета с каждой стороны.
Готовые изделия смазать сливочным маслом.
Подавать горячими, с любимыми заправками.
7. Тыквенные оладьи с бананом
Тыкву разрезать, вынуть внутренности, запечь, не снимая кожуры, до мягкости в духовке при температуре 180° примерно 30 минут.
Мякоть тыквы и банан размять, подливая молоко.
В массу всыпать муку, сахар, разрыхлитель, молотую корицу, тщательно вымесить.
При среднем нагреве выпекать оладьи на сковороде с небольшим добавлением масла, по 5 минут с каждой стороны.
8. Оладьи из тыквы с зеленью и сыром
Растительное масло для обжаривания.
Очищенную тыкву разделить на дольки и отварить в течение 20 минут до размягчения.
Остудить, размять в кашицу.
Измельчить зелень и чеснок, мелко натереть сыр.
Соединить тыквенную массу с зеленью, чесноком, сыром, яйцами и мукой до однородности, добавить соль и перец, перемешать.
Выкладывать тесто на разогретую сковороду с маслом, выпекать при среднем нагреве до румяности с обеих сторон.
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