Сладкие, соленые и кислые: восемь рецептов самых вкусных оладий из тыквы

Приведенные ниже рецепты позволят пошагово освоить технику приготовления этого блюда, чтобы подать на завтрак своим близким самые вкусные оладьи из тыквы, пишет Mixnews.lv.

1. Оладьи из тыквы на кефире

Ингредиенты:

Кефир – 1 стакан.

Тыква сырая – 250 г.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 200 г.

Сахар – 2 стол. ложки.

Сода – ½ ч. ложки.

Кислота лимонная – ½ ч. ложки.

Соль – ½ ч. ложки.

Масло растительное для обжаривания.

Приготовление:

С тыквы снять кожуру и вынуть внутренности с семечками. Мякоть мелко натереть.

В тыквенную массу разбить яйцо, добавить кефир комнатной температуры, сахар и соль, перемешать.

Муку просеять и вводить в тесто по частям, каждый раз вымешивая до исчезновения комочков. Вместе с последней партией добавить соду и лимонную кислоту. Дать постоять 10-15 минут.

В разогретое масло опускать порции теста, обжаривать оладьи до светло-жёлтой корочки по 2-3 минуты с обеих сторон.

Выпеченные оладьи выкладывать на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков масла.

К горячим оладьям из тыквы подать сметану, мёд, варенье, сироп.

2. Тыквенные оладьи с яблоками

Ингредиенты:

Кефир – ½ стакана.

Тыква сырая – 250 г.

Яблоко – 2 шт.

Мука – ½ стакана.

Сахар – 3 стол. ложки.

Сметана – 1 стол. ложка.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. ложка.

Соль.

Ванилин.

Корица – по желанию.

Растительное масло.

Приготовление:

С яблок и тыквы снять кожуру и убрать семена, мякоть нарезать на кусочки.

С помощью блендера или мелкой тёрки приготовить яблочно-тыквенное пюре.

В массу вбить яйцо, добавить сметану, кефир, сахар, ванилин и соль, перемешать.

Муку просеять с разрыхлителем и порциями ввести в тыквенную массу, растирая до исчезновения комков.

Обжаривать оладьи, как и в предыдущем рецепте.

Подавать со сметаной, сгущёнкой, мёдом или йогуртом.

3. Оладьи из тыквенного пюре

Ингредиенты:

Молоко – 1 стакан.

Тыква – 800 г.

Мука – 150 г.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 50 г.

Масло растительное.

Соль.

Приготовление:

У тыквы удалить кожуру, внутреннюю часть с семечками, разделить, натереть на крупной тёрке.

Уварить тыкву с молоком до мягкого состояния, примерно 30 минут, при периодическом помешивании. Остудить.

Яйца разделить, желтки перетереть с сахаром, белки охладить.

В остывшую тыквенную кашицу всыпать муку, добавить соль и желтковую массу, вымешать.

Взбить белки до крутых пиков, вмешать в тесто.

Влить масло на сковороду, разогреть и выпекать оладьи как в предыдущих рецептах.

Подавать горячими с любимыми заправками.

4. Дрожжевые тыквенные оладьи

Рецепт с применением дрожжей потребует немного больше времени для приготовления, но результат вас порадует.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 0,5 кг.

Яйцо – 3 шт.

Дрожжи сухие – 5 г.

Молоко – 150 мл.

Пюре тыквенное – 4 стол. ложки.

Сахар – 2 стол. ложки.

Яблоко – 5 шт.

Корица – по вкусу.

Растительное масло для обжаривания.

Пудра сахарная.

Соль.

Приготовление:

Из отваренной тыквы приготовить пюре.