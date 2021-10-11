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Сладкие, соленые и кислые: восемь рецептов самых вкусных оладий из тыквы

Тыквенные оладьи ФОТО: Shutterstock

Тыквенные оладьи – сезонное блюдо, но так как тыква прекрасно хранится в домашних условиях, то баловать себя на завтрак ароматной диетической выпечкой можно и холодное время года.

Приведенные ниже рецепты позволят пошагово освоить технику приготовления этого блюда, чтобы подать на завтрак своим близким самые вкусные оладьи из тыквы, пишет Mixnews.lv.

1. Оладьи из тыквы на кефире

Ингредиенты:

Кефир – 1 стакан.

Тыква сырая – 250 г.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 200 г.

Сахар – 2 стол. ложки.

Сода – ½ ч. ложки.

Кислота лимонная – ½ ч. ложки.

Соль – ½ ч. ложки.

Масло растительное для обжаривания.

Приготовление:

С тыквы снять кожуру и вынуть внутренности с семечками. Мякоть мелко натереть.

В тыквенную массу разбить яйцо, добавить кефир комнатной температуры, сахар и соль, перемешать.

Муку просеять и вводить в тесто по частям, каждый раз вымешивая до исчезновения комочков. Вместе с последней партией добавить соду и лимонную кислоту. Дать постоять 10-15 минут.

В разогретое масло опускать порции теста, обжаривать оладьи до светло-жёлтой корочки по 2-3 минуты с обеих сторон.

Выпеченные оладьи выкладывать на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков масла.

К горячим оладьям из тыквы подать сметану, мёд, варенье, сироп.

2. Тыквенные оладьи с яблоками

Ингредиенты:

Кефир – ½ стакана.

Тыква сырая – 250 г.

Яблоко – 2 шт.

Мука – ½ стакана.

Сахар – 3 стол. ложки.

Сметана – 1 стол. ложка.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. ложка.

Соль.

Ванилин.

Корица – по желанию.

Растительное масло.

Приготовление:

С яблок и тыквы снять кожуру и убрать семена, мякоть нарезать на кусочки.

С помощью блендера или мелкой тёрки приготовить яблочно-тыквенное пюре.

В массу вбить яйцо, добавить сметану, кефир, сахар, ванилин и соль, перемешать.

Муку просеять с разрыхлителем и порциями ввести в тыквенную массу, растирая до исчезновения комков.

Обжаривать оладьи, как и в предыдущем рецепте.

Подавать со сметаной, сгущёнкой, мёдом или йогуртом.

3. Оладьи из тыквенного пюре

Ингредиенты:

Молоко – 1 стакан.

Тыква – 800 г.

Мука – 150 г.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 50 г.

Масло растительное.

Соль.

Приготовление:

У тыквы удалить кожуру, внутреннюю часть с семечками, разделить, натереть на крупной тёрке.

Уварить тыкву с молоком до мягкого состояния, примерно 30 минут, при периодическом помешивании. Остудить.

Яйца разделить, желтки перетереть с сахаром, белки охладить.

В остывшую тыквенную кашицу всыпать муку, добавить соль и желтковую массу, вымешать.

Взбить белки до крутых пиков, вмешать в тесто.

Влить масло на сковороду, разогреть и выпекать оладьи как в предыдущих рецептах.

Подавать горячими с любимыми заправками.

4. Дрожжевые тыквенные оладьи

Рецепт с применением дрожжей потребует немного больше времени для приготовления, но результат вас порадует.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 0,5 кг.

Яйцо – 3 шт.

Дрожжи сухие – 5 г.

Молоко – 150 мл.

Пюре тыквенное – 4 стол. ложки.

Сахар – 2 стол. ложки.

Яблоко – 5 шт.

Корица – по вкусу.

Растительное масло для обжаривания.

Пудра сахарная.

Соль.

Приготовление:

Из отваренной тыквы приготовить пюре.

Для опары смешать дрожжи, 1 стол. ложку сахара и 2 стол. ложки муки, залить тёплым молоком и отставить до появления пенной шапочки.

В ёмкости для замешивания соединить оставшуюся муку, яйца, сахар, тыквенное пюре, корицу и соль.

Добавить подошедшую опару.

Вымешивать массу не менее 10 минут, она должна быть достаточно гутой и без комочков, легко набираться ложкой.

Очищенные яблоки нарезать на небольшие кусочки, ввести в тесто, смешать.

Форму с тестом накрыть и поставить в тёплое место для подъёма примерно на 1 час.

Выпекать оладьи в разогретом масле, выкладывая тесто на сковороду столовой ложкой.

После появления корочки изделия перевернуть и продолжать обжаривать с другой стороны.

Промокнуть от излишков масла бумажным полотенцем.

Сверху через ситечко присыпать сахарной пудрой.

5. Оладьи из тыквы на молоке (панкейки)

Ингредиенты:

Тыквенное пюре – 200 г.

Мука – 200 г.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 100 г.

Молоко – 200 мл.

Масло сливочное – 50 г.

Разрыхлитель – 10 г.

Соль.

Приготовление:

Для пюре тыкву очистить, разделить на кусочки и запечь в духовом шкафу при температуре 180° до размягчения.

Вынуть, остудить, приготовить пюре любым удобным способом.

С помощью миксера взбить в крепкую пену яйца и сахар, долю сахара можно увеличить или уменьшить в зависимости от сладости тыквы.

Соединить взбитые яйца с тыквенным пюре, солью, растопленным сливочным маслом, хорошо взбить.

Просеять муку с разрыхлителем.

В массу влить молоко и порциями всыпать муку, продолжая взбивать до однородного состояния. Тесто не должно быть густым, но и не жидким.

Выпекать оладьи на сухой сковороде с покрытием, выливая тесто в виде кружков до 10 см в диаметре. Время выпечки с каждой стороны – по 2-3 минуты.

При подаче полить мёдом, сиропом, вареньем или сметаной.

6. Тыквенные оладьи с облепихой

Ингредиенты:

Ягоды облепихи – 130 г.

Тыква сырая – 200 г.

Сахар – 50 г.

Кефир – 100 г.

Мука пшеничная – 150 г.

Яйцо – 2 шт.

Масло оливковое – 2 стол. ложки.

Сода – ½ ч. ложки.

Пекарский порошок – 1 ч. ложка.

Масло сливочное.

Масло растительное.

Соль.

Приготовление:

Ягоды облепихи пропустить через мясорубку, затем протереть через сито.

Мякоть тыквы мелко натереть.

Обе массы смешать, добавить сахар, растереть.

Яйца взбить с солью.

Соединить обе смеси, добавить чуть подогретый кефир (простоквашу, ряженку, жидкую сметану или йогурт), перемешать, влить оливковое масло.

Муку просеять с пекарским порошком и содой, вводить частями в тесто, перемешивая до полной однородности. Тесто не должно быть жидким.

Прогретую сковороду смазать маслом, выкладывать ложкой тесто и выпекать до румяного цвета с каждой стороны.

Готовые изделия смазать сливочным маслом.

Подавать горячими, с любимыми заправками.

7. Тыквенные оладьи с бананом

Ингредиенты:

Тыква – 300 г.

Банан – 100 г.

Молоко – 2 стол. ложки.

Сахар – 1 стол. ложка.

Мука – 100 г.

Корица – щепотка.

Разрыхлитель – 3 г.

Растительное масло.

Приготовление:

Тыкву разрезать, вынуть внутренности, запечь, не снимая кожуры, до мягкости в духовке при температуре 180° примерно 30 минут.

Остудить, снять кожицу.

Мякоть тыквы и банан размять, подливая молоко.

В массу всыпать муку, сахар, разрыхлитель, молотую корицу, тщательно вымесить.

При среднем нагреве выпекать оладьи на сковороде с небольшим добавлением масла, по 5 минут с каждой стороны.

8. Оладьи из тыквы с зеленью и сыром

Ингредиенты:

Тыква – 0,5 кг.

Сыр твёрдый – 100 г.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 4 стол. ложки.

Петрушка.

Лук зелёный.

Растительное масло для обжаривания.

Соль.

Перец.

Приготовление:

Очищенную тыкву разделить на дольки и отварить в течение 20 минут до размягчения.

Остудить, размять в кашицу.

Измельчить зелень и чеснок, мелко натереть сыр.

Соединить тыквенную массу с зеленью, чесноком, сыром, яйцами и мукой до однородности, добавить соль и перец, перемешать.

Выкладывать тесто на разогретую сковороду с маслом, выпекать при среднем нагреве до румяности с обеих сторон.


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