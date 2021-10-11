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Возвращение в офис после удаленки оказалось вредным для внешности

Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Британские медицинские работники дали рекомендации по уходу за кожей, помогающие минимизировать негативные последствия для внешности из-за возвращения в офис после удаленной работы. Материал публикует Daily Mail.

Врачи-дерматологи Катрин Борисевич (Catherine Borysiewicz) и Лу Соммере (Lou Sommereux) заявили, что загрязненная окружающая среда приводит к преждевременному старению. По этой причине они советуют увлажнять кожу с помощью крема, так как оказалось, что городской воздух приводит к ее обезвоживанию, пишет Lenta.ru.

«Не забывайте пить достаточное количество воды. Кроме того, пользуйтесь средствами с SPF, когда направляетесь на работу, чтобы защититься от вредных ультрафиолетовых лучей и других загрязнений, которые присутствуют в воздухе, — все это увеличивает количество морщин», — подчеркнул также эндокринолог Мартин Кинселла (Martin Kinsella).

Специалисты отметили, что частыми причинами возникновения высыпаний и раздражения на коже являются сухой воздух в офисе и резкие перепады температур на улице. Медики порекомендовали расширить ежедневный уход за лицом, включив в него сыворотки и тканевые маски с витамином C. «Обязательно очищайте кожу после каждого выхода из дома», — добавила косметолог Челси Льюис (Chelsee Lewis).

Помимо этого, доктора сошлись во мнении, что кожа становится тусклой от недостатка сна. «Походы в пабы и рестораны после работы — обычное явление, из-за которого люди сталкиваются с недосыпом. Старайтесь больше заниматься спортом и ухаживать за кожей, чтобы сгладить негативное влияние недостатка сна», — заключили они.

Ранее в сентябре редактор Who What Wear Шеннон Лоулор назвала пять главных ошибок в уходе за лицом. В первую очередь она заверила, что нельзя пренебрегать нанесением солнцезащитного крема, при этом не следует слишком часто отшелушивать кожу средствами с кислотами.

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