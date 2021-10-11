Вт, 12.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Есть ли у мамы личное пространство? Ответ — в наглядном эксперименте, который вы можете провести со своим ребенком

Мать и дочь ФОТО: Shutterstock

Ни для кого не секрет: дети знают о родителях все или почти все. Так что почти неудивительно, что когда вы даете ребенку дезодорант или кисть для макияжа, он совершенно точно знает, как их использовать.

Ведь дети, по сути, окружают нас 24 часа в сутки, семь дней в неделю. И уж точно не дают нам сходить в туалет в одиночестве. С помощью нового забавного челленджа пользователи TikTok пытаются проиллюстрировать, насколько мало у родителей (особенно, конечно, у мам) личного пространства, пишет N-e-n.ru.

Все началось с ТикТок Рэйчел Вулси — в этом видео ее дочь берет по одному предмету личной гигиены мамы (например, дезодорант, расческу и бритвенный станок) и демонстрирует, как ими пользоваться.

Голос за кадром: «Дайте малышу свои личные вещи и наблюдайте за реакцией ребенка. Если он покажет, как их правильно использовать, вы знаете ответ на вопрос, есть ли у вас личное пространство».

Вулси добавила в подписи: «Да, очевидно, у меня его нет. Можем ли мы начать этот эксперимент? Хотелось бы знать, что я такая не одна».

Другие мамы последовали ее примеру . Большинство детей действительно без проблем показывают, как использовать и румяна, и блеск для губ, и тушь для ресниц, и гигиенические прокладки, и менструальную чашу, и тампоны.

@rachaelwoolsey

Yeah apparently i have none 😆 can we please start this as a trend, i need to know I’m not the only one 😅 ##MomsPersonalSpaceChallenge ##momlife ##toddlerlife ##sahmlife

♬ What is personal space anyways - Rachael Woolsey
@rachaelwoolsey

Reply to @nenebbyyyy the vid y’all been waiting for! Saved the best for last of course 😎 @westonwoolsey3 pretty sure she’s a paid actress 💁🏻‍♀️😆 #personalspacechallenge #dadlife #toddlersoftiktok #momtok #funny #viral #xyzbca #fyp #newtrend

♬ Personal space dad edition - Rachael Woolsey
@kansasmichalke

personal space? never heard of her 😂💗✨ ##personalspacechallenge ##toddlerlife ##momsoftiktok ##toddlersoftiktok ##momlife ##toddlermama ##toddlerfashion

♬ What is personal space anyways - Rachael Woolsey
НАВЕРХ
Back