Есть ли у мамы личное пространство? Ответ — в наглядном эксперименте, который вы можете провести со своим ребенком

Ведь дети, по сути, окружают нас 24 часа в сутки, семь дней в неделю. И уж точно не дают нам сходить в туалет в одиночестве. С помощью нового забавного челленджа пользователи TikTok пытаются проиллюстрировать, насколько мало у родителей (особенно, конечно, у мам) личного пространства, пишет N-e-n.ru.

Все началось с ТикТок Рэйчел Вулси — в этом видео ее дочь берет по одному предмету личной гигиены мамы (например, дезодорант, расческу и бритвенный станок) и демонстрирует, как ими пользоваться.

Голос за кадром: «Дайте малышу свои личные вещи и наблюдайте за реакцией ребенка. Если он покажет, как их правильно использовать, вы знаете ответ на вопрос, есть ли у вас личное пространство».

Вулси добавила в подписи: «Да, очевидно, у меня его нет. Можем ли мы начать этот эксперимент? Хотелось бы знать, что я такая не одна».