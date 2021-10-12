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Какая диета признана лучшей при лишнем весе и гипертонии

Продукты ФОТО: Shutterstock

Цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, нежирное мясо, рыба и молочные продукты: все это обязательно должно быть в рационе желающих вернуть свой вес в норму. Результаты исследования влияния DASH-диеты на людей с метаболическим синдромом, то есть гипертонией, лишним весом, повышенным уровнем сахара в крови и так далее, опубликованы в журнале Nutrients, пишет Сегодня.

DASH-диета – что это вообще такое?

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension — диетологический подход к лечению гипертонии) — этот режим питания был разработан специально для людей со стойко повышенным давлением, то есть артериальной гипертензией (гипертонией).

Позже стало известно, что такой тип питания помогает снизить в крови содержание вредного холестерина, предотвратить развитие инсульта и сердечной недостаточности, нормализует вес. Также DASH-диета признана одной из лучших диет для профилактики сахарного диабета.

То есть, все выше пересиленные отклонения входят в метаболический синдром, который наблюдается у людей с лишним весом и ожирением. К развитию этого синдрома у такого большого количества людей привело то, что в течение последних десятилетий население придерживалось "нездоровой диеты".

То есть люди ели мало фруктов, овощей, семян и рыбы, зато много – красного мяса, полуфабрикатов, насыщенных жиров и сахаров во всех формах.

Какие же продукты рекомендует DASH-диета

Этот тип питания сложно назвать именно диетой, поскольку резкого ограничения продуктов здесь нет, весь рацион продуман и сбалансирован. Так, в первую очередь DASH-диета предусматривает ограничение соли и животных жиров. Добровольцы, которых "посадили" на DASH-диету, употребляли в день 2000 ккал.

Это: 6–8 порций цельнозерновых – каши, отруби, хлеб грубого помола; 4–5 штук фруктов и овощей, 2 или меньше порции нежирных мясных продуктов и 2–3 порции обезжиренных молочных продуктов.

Конечная цель распределения рациона заключалась в том, чтобы разделить их на три основных приема пищи (завтрак, обед и ужин) и на два перекуса (утром и вечером). Результаты такого питания привели к улучшениям показателей здоровья и похудению уже через 2 месяца. Но, прежде чем "сесть" на любую диету, даже самую сбалансированную, консультируйтесь с врачом.


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