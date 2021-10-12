Как носить цветные колготки, чтобы не выглядеть как клоун: девять советов

Если это колготки, то остальные детали образа должны быть более спокойными. Черный или серый лук будет идеально сочетаться практически с любым цветовым акцентом. Можно сказать, что это беспроигрышный вариант. Также можно подбирать колготки в тон обуви, какого-либо из элементов одежды или определенного принта.

Еще одно довольно простое стилистические решение — монохромный образ , в котором будут обыгрываться созвучные друг другу оттенки одной гаммы. Эффектно и элегантно будет смотреться сочетание бежевого и кофейного, молочного и песочного, синего и приглушенной лазури и так далее.

Если же речь идет о color blocking , то для реализации этого стиля как правило используются контрастные и насыщенные цвета. В случае сомнений или отсутствия опыта в качестве подсказки можно использовать цветовой круг и ориентироваться на противоположные оттенки в нем.

Как выбрать качественные колготки

Для цветных колготок нет отдельных правил. Стоит обращать внимание на те же нюансы, что и при выборе классических: