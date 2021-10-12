Как носить цветные колготки, чтобы не выглядеть как клоун: девять советов

На самом деле актуальность цветных колготок только возрастает в каждом сезоне, и осень-зима 2021/2022 не станет исключением. Этот аксессуар все чаще можно встретить не только на показах, страницах глянца и в лентах модных блогеров, но и в рамках повседневных образов. Сверхнасыщенные и плотные оттенки — лучший антидот от осенней хандры, поэтому в топе по-прежнему остаются и лаконичный монохром, и броский color blocking.
Самые модные оттенки осени 2021
Эксперты международного института цвета Pantone предлагают разнообразную палитру — от броских и даже немного эксцентричных (яркая фуксия, сияющий желтый, лазурный синий и динамичный красный) до более земных и теплых (лесного зеленого, темного родонита и густого винного).
- Более интенсивные цветачаще призваны создать определенный акцент в образе или привлечь внимание к наряду в целом. Как правило, их выбирают те, кто не боится экспериментировать со стилем и выглядеть ярко.
- Спокойные «запыленные» оттенки— отличный вариант на каждый день. Винный или лаконичный синий сделают аутфит более многогранным, и при этом смотрятся вполне лаконично.
Как найти «свой» цвет? При выборе стоит отталкиваться скорее от повода, по которому ты собираешься их надеть (работа, вечернее мероприятие, простая прогулка), концепции наряда, и, конечно, собственных предпочтений.
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Первое, о чем следует помнить — выбранный оттенок можетполностью изменить восприятие наряда. Например, темно-красный добавит дерзости, винный — элегантности, а синий — сдержанности. Чтобы не переборщить, можно руководствоваться простым правилом: яркий акцент в образе должен быть один.
Если это колготки, то остальные детали образа должны быть более спокойными. Черный или серый лук будет идеально сочетаться практически с любым цветовым акцентом. Можно сказать, что это беспроигрышный вариант. Также можно подбирать колготки в тон обуви, какого-либо из элементов одежды или определенного принта.
Еще одно довольно простое стилистические решение —монохромный образ, в котором будут обыгрываться созвучные друг другу оттенки одной гаммы. Эффектно и элегантно будет смотреться сочетание бежевого и кофейного, молочного и песочного, синего и приглушенной лазури и так далее.
Если же речь идет оcolor blocking, то для реализации этого стиля как правило используются контрастные и насыщенные цвета. В случае сомнений или отсутствия опыта в качестве подсказки можно использовать цветовой круг и ориентироваться на противоположные оттенки в нем.
Как выбрать качественные колготки
Для цветных колготок нет отдельных правил. Стоит обращать внимание на те же нюансы, что и при выборе классических:
- Размер.Многие упускают, что при выборе колготок не стоит ориентироваться на свой обычный размер одежды. Здесь важнее другие параметры, которые обычно указаны на обороте упаковки — рост и вес. В том случае, если выпадает пограничное значение, лучше сделать выбор в пользу размера побольше.
- Плотность.Этот аспект чаще зависит от текущего времени года. Для межсезонных моделей характерна плотность 20-40 den, поздняя весна и ранняя осень — от 50 до 100 den, зима — 100, 200, 300 den. И так далее.
- Состав.И в классических, и в цветных моделях содержание эластана, обычно около 10-12%. Это говорит о том, что колготки будут плотно прилегать к коже и комфортно ощущаться на теле. Если колготки изготовлены из микрофибры, то они обладают приятной бархатистой текстурой. Премиальный Nylon 6.6 означает высокое качество и идеальную совместимость с чувствительной кожей (материал гипоаллергенный), а 3D Lycra обеспечивает идеальное облегание и соразмерность.
Осень — самое подходящее время для того, что «раскрасить» себя и свое настроение в любимые оттенки.