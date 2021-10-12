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LEGO больше не будут делить игрушки на категории для «мальчиков» и «девочек»

FILE PHOTO: Lego Technic logo is seen during Munich Auto Show, IAA Mobility 2021 in Munich, Germany, September 8, 2021. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD ФОТО: WOLFGANG RATTAY

Компания провела исследование, в котором выяснила, как игрушки, стереотипное мышление и родительское воспитание влияют на будущее девочек, пишет Сегодня.

LEGO работают над искоренением гендерных стереотипов в своих игрушках, которое из-за пандемии увеличилось. Компания провела глобальное исследование, посвященное гендеру в творческих играх. Его результаты впечатлили. Данные показали, что деятельность и будущие цели мальчиков и девочек по-прежнему ограничиваются предубеждениями.

В опросе приняли участие 7000 родителей и детей в возрасте от 6 до 14 лет по всему миру. Большинство детей рассказали, что чувствуют себя увереннее, пользуясь игрушками в широком спектре видов деятельности, в том числе тех, которые исторически носили гендерный характер.

Что интересно, девочки выразили это сильнее, чем мальчики. Например, 82% девочек согласились с тем, что они могут играть в футбол, а 71% мальчики могут заниматься балетом.

42% девочек указали, что переживают из-за насмешек во время игр игрушками, которые ассоциируются с мальчиками.

Исследователи отмечают, что девочки готовы рассматривать более широкий круг профессий.

Таким образом в LEGO приняли решение больше не разделять игрушки на категории для "мальчиков" и "девочек".

Аналитики подчеркнули, что искоренение гендерных норм в раннем детстве повлияет на будущее поколение и их карьерные цели.

Также из исследования стало понятно, что родители в 6 раз чаще считают ученых и спортсменов мужским родом деятельности, и более чем в 3 раза чаще поощряют девочек к приготовлению и выпечке.


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