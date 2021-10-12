Ведущий Первого канала развеял миф о женских трусах

Взяли группу в тысячу женщин, из которых часть носила в течение длительного времени стринги и другие типы трусов, и потом посмотрели, было ли действительно увеличение количества инфекций — вагинозов, уретритов, циститов и различных заболеваний воспалительного характера. Оказалось, что ничего подобного нет,