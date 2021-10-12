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Сплошные красотки: в Vapiano прошла женская вечеринка
ФОТО!

7 октября в Таллинне прошла женская вечеринка Vapiano Ladies Night. На этот раз темой вечера была забота о себе, потому что, если ваше тело счастливо, вы тоже счастливы.

Сотрудники Apotheka Beauty - RÕÕM и фирмы Babé поделились с гостями советами по уходу за собой и помогли выбрать лучшие витамины для красоты и уходовые средства на осенний сезон.

Sportland также привнес в мероприятие азарт и восторг, продемонстрировав модные осенние наряды.

Смотрите галерею!

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