Что делать, если постоянно оскорбляет и унижает муж: советы психолога

Муж оскорбляет или жена унижает мужа – достаточно распространенная проблема во многих семейных парах.

Психолог Владимир Решетников в своем блоге в Instagram рассказал, если вы находитесь в отношениях с человеком, система ценностей и психологическое состояние которого позволяет ему оскорблять вас, то можете и не заметить, как подобное его поведение становится нормой.

Сначала он может негативно, унизительно отзываться о других людях или бывших отношениях: «да она дура». Впоследствии он пренебрежительно высказывается о каких-то ваших поступках: «нужно быть дурой, чтобы не заметить этого». Далее он оскорбляет вас в непрямой форме: «ну ты же не дура, или как?» И, в какой-то момент, переходит на прямые оскорбления: «ну ты и дура!»

«Все это для вас, особенно, если вы склонны к созависимости, может происходить очень незаметно. Вы сопротивляетесь, спорите, но он стоит на своем. Вы уступаете, пытаясь найти причину событий, его слов и поступков. Конечно, вы найдете какую-то причину в себе, и будете пробовать исправить себя, ожидая, что и он перестанет делать вам больно. Но для него, с его системой ценностей, оскорбления, прямые или непрямые, это уже способ контролировать вашу самооценку. Заниженная самооценка раздувает ваше чувство вины даже за те ситуации, в которых вы явно не виноваты, но вы по-прежнему, в отсутствии внутренней опоры, оправдываете его. И вот, в какой-то момент, вы задаетесь вопросом: »а, может, я и правда дура?«, - вы полностью сбиты с толку, не понимая, кто прав, а кто виноват», - пишет эксперт.

Решетников подчеркивает, если ваш партнер позволяет себе оскорблять вас - это значит, что проблемы не у вас, а у него.

По словам специалиста, оскорбления - это крайне болезненная форма психологического насилия, подобная физическому или сексуальному насилию.

«Оскорбления - это наглое и вероломное нарушение личных границ человека, которое не может иметь оправдания ни при каких обстоятельствах», - утверждает он.