Нехватка любви: последствия для ребенка, с которым мало общаются родители

Если родители по тем или иным причинам мало общаются со своим ребенком, то у него могут возникнуть серьезные проблемы – при чем, недостаток родительского внимания отражается не только на настоящей, но и на его будущей жизни. Психологи убеждены, что счастливыми людьми могут стать только те дети, которые не испытывали недостаток тепла и родительской любви, пишет Moirebenok.ua.

Комплексы

Отсутствие родительского внимания приводит к тому, что ребенок растет неуверенной и закомплексованной личностью. Важно интересоваться детьми, помогать им преодолевать трудности и демонстрировать поддержку – особенно в те моменты, когда ребенок подавлен или переживает из-за неудачи. Когда родители мало общаются с ребенком, они чувствуют себя ненужными. Во взрослом возрасте, вероятнее всего, такой ребенок будет страдать от депрессии,

Проблемы с учебой

Довольно часто трудности в школе испытывают дети, которые не чувствовали родительского участия и поддержки. Такие дети не могут рассчитывать на реальную поддержку самых близких людей. Ненужные дети просто не способны найти в себе силы «подтянуть» оценки. Распространена ситуация, когда родители ругают детей за плохие оценки, однако даже не задумываются о том, что проблемы с учебой ребенка – их вина. Возможно, вы недостаточно часто общаетесь со своим ребенком и лишаете его своей поддержки?

Проблемы в развитии

Именно родители являются ключевым «рычагом» в том, как развивается их ребенок, ведь они начинают взаимодействовать с малышом с первого дня его жизни. Родители учат ребенка, как выражать эмоции, решать задачи и проблемы в соответствии с его возрастом, получать опыт и справляться с негативом.