Купить уже сейчас: 10 трендов весны, которые и зимой пригодятся
Неделя моды в Париже завершилась, и теперь мы знаем, какие тенденции совсем скоро завладеют умами модниц всего мира, пишет wday.ru.
Неделя моды в Париже завершилась, и теперь мы знаем, какие тенденции совсем скоро завладеют умами модниц всего мира, пишет wday.ru.
Общие тенденции на сезон весна-лето 2022
1. Возвращение стилистики нулевых: заниженные линии брюк и юбок / кроп-топы (в сочетании с этими самыми брюками и юбками) / пайетки и прочий блеск. Как все это носить? С большой осторожностью, ведь все мы знаем, что может сделать с длиной ног заниженная посадка брюк. В принятии решения по вопросу оголения живота берем тот же ориентир — личные физические параметры.
2. Возвращение стилистики 60-70-х: обувь на платформе и массивном каблуке, трапециевидные мини, яркие цвета, color block. Здесь подиум делает реверансы и в сторону элегантных 70-х с шифоновыми платьями А-силуэта, и в сторону девичьих мини 60-х. Разумеется, расклешенные джинсы тоже прилагаются.
3. Стилистика 80-х: расширенная линия плеча, лосины и прочие элементы диско.
4. Повышенная сексуальность: прозрачные ткани, ажурная вязка, экстремальные вырезы и разрезы, корсеты, белье (как самостоятельный предмет гардероба), акцентирование груди.
5. Сложные и странные решения: деконструктивизм, миксы платья с брюками, разрезы в неожиданных местах и прочие непривычности.
Анализ тенденций доказывает одно — нам можно все! Кажется, что дизайнеры не смогли договориться на тему того, какое модное десятилетие они будут цитировать, и каждый создал коллекцию на свое усмотрение. Поэтому атласные карго из нулевых соседствуют с семидесятническими клешами, укороченные жакеты из 60-х — с широкоплечими моделями 80-х, а романтическое кружево запросто сочетается с грубой кожей. Ваша задача — выбрать из всего этого многообразия максимально носибельные формы и адаптировать их под свои модные потребности.
Они подбираются к вашему шкафу уже не первый сезон, и если пока попытки не увенчались успехом, то к весне это точно свершится! Расклешенные модели джинсов (а также багги — широкие с низкой посадкой) вытеснят с пьедестала и бойфренды, и мамсы, и бананы. Речь не о том, что перечисленные варианты окажутся под запретом, просто они будут проходить как менее актуальные. Про скинни молчим. Их из модной повседневности среднестатистической женщины выгнать крайне сложно. Уж очень удобной оказалась эта модель с точки зрения презентации женственных изгибов вкупе с утеплением. Кстати, для любительниц тотального облегания радостные новости тоже есть — многие марки показали на подиуме разнообразные версии лосин, поэтому тенденцию вполне можно назвать набирающей обороты.
Обувь на платформе
Когда в моду врываются джинсы клеш, речь сразу заходит и о платформе. Все-таки без возвышения над землей любые удлиненные и расширяющиеся модели брюк теряют в эффектности. Пропорции нашей фигуры от эксплуатации клешей без каблука тоже не выигрывают. Хорошая новость в том, что тренд на обувь с массивным каблуком и платформой под носочной частью, который активен уже сейчас, явно не планирует сдавать своих позиций. В сезоне весна-лето 2022 очень много обуви на платформе. Чаще всего встречается не каблук, а монолитная конструкция. Уже сейчас можно присматривать на лето босоножки такого типа, а на зиму и весну — ботинки, сапоги или лоферы.
Минималистичная юбка
Слово «минималистичная» здесь использовано, чтобы сделать акцент на длине. С точки зрения декора и особенностей кроя подиумные варианты по-настоящему поражают воображение. Тут тебе и пайетки, и разрезы, и принты, и color block. В общем, дизайнеры намекают нам на полный модный отрыв. Это классические трапеции и прямые модели из кожи, твида или гладкой костюмной ткани. Сейчас такую юбку можно носить с плотными колготами и ботинками. Сверху стоит добавить свитер, не увлекаясь облеганием и оголением. Во-первых, холодно. Во-вторых, чувство сексуальной меры — наше все.
Жакет сильной женщины
Жакет с усиленной линией плеча и острыми лацканами — это привет из 80-х. Именно тогда началось переосмысление социальной роли женщины, на волне которого представительницам слабого пола пришлось отстаивать идею о том, что не такой уж он и слабый. Как тут было обойтись без брони? В женскую моду пришла мужская линия плеча, стал актуален T-силуэт. Сейчас подиум внедряет его также активно, но теперь вы вправе выбирать: хотите что-то кому-то доказывать или нет. Не забываем, что очень жесткие конструкции жакетов идут только женщинам с острыми линиями внешности. Если вам такая модель хороша и по линиям, и по пропорциям, и по росту, то однозначно надо брать! Сочетая жакет с брюками (желательно брать костюм), вы получите практически всесезонную рабочую «броню», а надев его с джинсами, создадите стильный casual-образ с ноткой шика.
Укороченный жакет
В 1960-е, когда карьера для женщины была чем-то из разряда баловства, и жакеты, которые прилагались к ее рабочим будням, ни разу не напоминали те самые — «сильные и независимые». Ткань мягче, крой более полуприлегающий, длины часто укороченные. Носились они с юбками. В общем, если вы никому ничего не хотите доказывать и в плане линий внешности обладаете скорее округлой красотой, нежели острой, ваш жакетный тренд — укороченная твидовая модель. Речь именно о той модели, которая является частью ДНК Дома Chanel. Однако в сезоне весна-лето 2022 им не на шутку увлеклись и другие марки.
Если желание выглядеть независимо все-таки есть (и линии требуют остроты), но до масштабной модели в духе 80-х не позволяет дотянуться рост (невысоким девушкам такие конструкции противопоказаны), ловите лайфхак от Yves Saint Laurent: «сила и независимость» плечевого пояса + укороченная длина.
Кружево, кроше и прочие ажурности
Тренд на ажурные изделия не новый и очень уверенный. В весенне-летнем сезоне нам предлагают вписывать кружево и в сексуально-соблазнительный, и в подчеркнуто романтический контекст. Также подобные фактуры активно используются дизайнерами для созданиях этнически настроенных образов. Таких стилистических идей на подиумах тоже немало. Здесь чаще всего встречается кроше — «бабушкина скатерть». Как использовать тренд зимой? Разумеется, в области теплого трикотажа и вязаных изделий. Найти подходящие варианты (с учетом того, что тренд с нами давно) можно не только в текущих коллекциях, но и на аутлетах.
Полоска
Почему разбор актуальных принтов мы начинаем именно с полоски? Этот вариант наиболее применим для любого из сезонов и имеет форматы воплощения на разные гардеробные случаи. Например, вертикальная полоса — это классическая офисная сорочка. Сейчас ее можно носить, заправляя в брюки, а весной и летом она станет отличной верхней вещью, защищающей от солнца. Ее можно накидывать поверх топа, бюстье, купальника и т. п. Если речь о более расслабленной повседневности, то тут на ум сразу приходит горизонтальная версия полосы, самое популярное воплощение которой — тельняшка. Этот предмет гардероба — классика, но на данный момент ему удалось угодить еще и в тренды.
Кому нужно быть с полоской осторожнее? Этот принт хорош для обладательниц острой внешности, а для округлых красоток он будет грубоват. В этой ситуации стоит выбирать более мягкую ткань, чтобы полоса не стояла колом, а струилась, становясь более плавной.
Цветочные мотивы
Если обладательницы острых линий точно берут на вооружение полоску, то мягкой и округлой внешности лучше подойдут классические цветы. Не забываем, что флоральный принт может быть и более угольным (острым, точеным), но классика жанра — более мягкие формы. В сезоне весна-лето цветочные мотивы будут по-настоящему царить. Особенно популярными на подиуме стали красные цветы, расположенные на нейтральном фоне. Однако встречались и менее резкие переходы — нежные пастели, акварели. Кроме принтов во флоральной теме активно используются вышивка и аппликации.
Хищные принты
Современные модницы — счастливые люди. Если раньше женщинам (в 50-е, например) предлагался куцый перечень тенденций, в которые приходилось как-то упихивать свою природную уникальность, то сегодня каждая может найти себе тренд не только под линии и особенности колорита, но и под постоянно меняющееся настроение. Более того, есть ощущение, что дизайнеры все время идут на поводу у женских модных стереотипов. Например, сейчас очень сложно вспомнить сезон, когда бы нам вдруг полностью перекрыли доступ к анималистическим принтам… Чтобы взяли и сказали: «Все. Леопард больше не в моде. Не носите его. И тигра тоже не дадим». Кого-нибудь обязательно оставляют. На этот раз повезло именно тигру. Его на подиумах больше всего.
Яркие перчатки
Что мы все о практичном, да о практичном! Все-таки в модной жизни должно быть место дерзости! Пока вы осмысливаете увиденное на фото выше (модель из коллекции Balenciaga), тренируясь в нестандартной сборке интеллектуальных объектов, я расскажу про цвет. Его в сезоне весна-лето будет очень много. Показы пестрили самыми сочными оттенками синего, розового, желтого и зеленого. Особенно в этом списке можно выделить яркий оранжевый. Им совершенно точно в ближайшее время заполнится весь масс-маркет. Об этом цвете нужно знать одну очень важную вещь: он хорош для теплых колоритов внешности, а холодным практически полностью противопоказан. Если вы голубоглазая блондинка с платиновым отливом, то смело покупайте оранжевый, но носите его как можно дальше от лица. В помощь вам дерзкий микротренд — яркие перчатки.