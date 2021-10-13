Купить уже сейчас: 10 трендов весны, которые и зимой пригодятся

Минималистичная юбка

Слово «минималистичная» здесь использовано, чтобы сделать акцент на длине. С точки зрения декора и особенностей кроя подиумные варианты по-настоящему поражают воображение. Тут тебе и пайетки, и разрезы, и принты, и color block. В общем, дизайнеры намекают нам на полный модный отрыв. Это классические трапеции и прямые модели из кожи, твида или гладкой костюмной ткани. Сейчас такую юбку можно носить с плотными колготами и ботинками. Сверху стоит добавить свитер, не увлекаясь облеганием и оголением. Во-первых, холодно. Во-вторых, чувство сексуальной меры — наше все.

Жакет сильной женщины

Модель на показе Yves Saint Laurent на Paris Fashion Week ФОТО: Rick Gold/capital Pictures

Жакет с усиленной линией плеча и острыми лацканами — это привет из 80-х. Именно тогда началось переосмысление социальной роли женщины, на волне которого представительницам слабого пола пришлось отстаивать идею о том, что не такой уж он и слабый. Как тут было обойтись без брони? В женскую моду пришла мужская линия плеча, стал актуален T-силуэт. Сейчас подиум внедряет его также активно, но теперь вы вправе выбирать: хотите что-то кому-то доказывать или нет. Не забываем, что очень жесткие конструкции жакетов идут только женщинам с острыми линиями внешности. Если вам такая модель хороша и по линиям, и по пропорциям, и по росту, то однозначно надо брать! Сочетая жакет с брюками (желательно брать костюм), вы получите практически всесезонную рабочую «броню», а надев его с джинсами, создадите стильный casual-образ с ноткой шика.

Укороченный жакет

В 1960-е, когда карьера для женщины была чем-то из разряда баловства, и жакеты, которые прилагались к ее рабочим будням, ни разу не напоминали те самые — «сильные и независимые». Ткань мягче, крой более полуприлегающий, длины часто укороченные. Носились они с юбками. В общем, если вы никому ничего не хотите доказывать и в плане линий внешности обладаете скорее округлой красотой, нежели острой, ваш жакетный тренд — укороченная твидовая модель. Речь именно о той модели, которая является частью ДНК Дома Chanel. Однако в сезоне весна-лето 2022 им не на шутку увлеклись и другие марки.

Модель на показе Chanel Womenswear Spring/Summer 2022 на Paris Fashion Week 5 октября. ФОТО: Laurent VU

Если желание выглядеть независимо все-таки есть (и линии требуют остроты), но до масштабной модели в духе 80-х не позволяет дотянуться рост (невысоким девушкам такие конструкции противопоказаны), ловите лайфхак от Yves Saint Laurent: «сила и независимость» плечевого пояса + укороченная длина.

Кружево, кроше и прочие ажурности