Как вкусно пожарить замороженные пельмени на сковороде: 13 оригинальных способов
«Лиза» рассказывает, как правильно и какими способами можно приготовить любимое блюдо.
«Лиза» рассказывает, как правильно и какими способами можно приготовить любимое блюдо.
Простой рецепт
Это достаточно вкусное домашнее блюдо, которое можно приготовить всего за 10 минут.
Ингредиенты
Пельмени – 500 г
Сливочное масло – 50 г
Сметана – 3 ст. л.
Зелень – 1-2 пучка
Приготовление
Греем сковороду, растапливаем сливочное масло, выкладываем пельмени, обжариваем пять минут с каждой стороны.
Пока они жарятся, приготовим соус: в отдельной емкости смешиваем сметану с зеленью, солим, хорошо перемешиваем.
Румяные пельмени перекладываем на тарелку, сверху поливаем сметанным соусом.
Тушеные пельмени с луком
Ингредиенты
Пельмени – 500 г
Соль, перец – по вкусу
Лук – 1 шт.
Растительное масло – 3 ст. л.
Приготовление
Нагреваем сковороду, наливаем растительное масло, выкладываем пельмени, обжариваем до появления золотистой корочки. Когда они подрумянятся, отправляем нарезанный лук.
Добавляем немного воды, солим, перчим, накрываем крышкой, убавляем огонь, тушим, пока не испарится вся лишняя жидкость.
Готовое блюдо можно сверху полить любым соусом или просто смазать майонезом или сметаной и посыпать зеленью.
Пельмени фри
Ингредиенты
Пельмени – 500 г
Растительное масло – 300 мл
Приготовление
В маленький казан или специальный фритюр наливаем растительное масло. Нужно, чтобы оно хорошо нагрелось, затем можно бросать пельмени.
Забрасываем их партиями, а затем выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло растительное масло.
Получилось оригинальное блюдо, которое ничем не хуже картофеля при. Подавать на стол можно с различными соусами.
Пельмени, запеченные в горшочках
Ингредиенты
Пельмени – 500 г
Грибы – 300 г
Лук – 2 шт.
Сливочное масло – 50 г
Соль, перец, лавровый лист – по вкусу
Укроп, петрушка – 2-3 пучка
Сметана 15% - 6-7 ст. л.
Кетчуп – 2 ст. л.
Майонез – 1 ст. л.
Карри – 1/3 ч. л.
Сок лимона – 1 ч. л.
Чили – 1 ч. л.
Орегано – 1/3 ч. л.
Сыр – 100 г
Приготовление
Лук и грибы режем полукольцами.
Разогреваем сковородку, наливаем растительное масло, затем бросаем кусочек сливочного. Когда оно растопится, начинаем жаривать лук, добавляем несколько щепоток сахара, нужно, чтобы он слегка подрумянился.
Затем добавляем грибы, перемешиваем, накрываем крышкой, жарим на слабом огне 8 минут. После солим, перчим и доводим до готовности.
Пока обжариваются овощи, сварим пельмени. В кастрюлю наливаем воду, солим, перчим, бросаем лавровый лист. Когда вода закипит, отправляем в нее на несколько минут пельмени.
Потом вынимаем их из воды и отправляем к грибам с луком. Хорошо перемешиваем, даем настояться.
В бульон бросаем укроп и петрушку, убавляем огонь и варим еще 5-6 минут. Затем его нужно процедить.
Готовим соус: в отдельной емкости смешиваем сметану, кетчуп, майонез, карри, орегано, хмели-сунели, чили, добавляем лимонную кислоту, все ингредиенты перемешиваем.
Готовим горшочки. Выкладываем все ингредиенты слоями: сначала пельмени с луком и грибами, посыпаем натертым сыром, смазываем соусом, затем делаем еще один такой же слой и в конце заливаем бульоном и сверху посыпаем сыром.
Отправляем горшочки в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут с закрытой крышкой, потом еще десять минут будем запекать без крышки. Приятного аппетита!
Пельмени с грибным соусом
Ингредиенты
Пельмени – 500 г
Лук – 1 шт.
Растительное масло – 3 ст. л.
Сливки 10% или сметана – 3-5 ст. л.
Соль, перец, специи – по вкусу
Грибы – 300 г
Мука – 1-2 ст. л.
Сливочное масло – 30 г
Зелень – 1-2 пучка
Приготовление
Мелко режем лук, нужно его пожарить до золотистого цвета, затем отправляем измельченные грибы на 3-5 минут.
Вливаем сливки или добавляем сметану, перемешиваем, солим, перчим, по желанию добавляем любые специи и в самом конце немного муки.
В кастрюлю наливаем воду, солим, перчим, добавляем лавровый лист. Когда она закипит, бросаем на несколько минут пельмени.
Перекладываем их в горшочки, поливаем сливочно-грибным соусом, сверху посыпаем натертым сыром.
Отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 10-15 минут. Когда блюдо будет готово, добавляем сливочное масло и посыпаем зеленью.
Пельмени по-амурски с печенью
Ингредиенты
Пельмени – 500 г
Говяжья печень – 300 г
Сметана – 5 ст. л.
Масло сливочное – 80 г
Лук – 2 шт.
Морковь – 1 шт.
Зелень – 1-2 пучка
Чеснок – 3 зубчика
Заварное тесто – 100 г
Приготовление
Режем лук и морковь, обжариваем на растительном масле. Натираем горшочки измельченным чесноком.
Режем небольшими кусочками печень, отправляют в сковородку к овощам. Добавляем сливочное масло, доводим до готовности.
В кастрюлю наливаем воду, солим, затем отвариваем пельмени.
В горшочки выкладываем печень, пельмени, заливаем бульоном, в котором они варились.
Сделаем заварное тесто, раскатаем небольшие лепешки, которыми накроем горшочки. Сверху смажем их сметаной. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
Жареные пельмени с сыром
Ингредиенты
Пельмени – 500 г
Сыр – 80 г
Соль, перец - по вкусу
Растительное масло – по вкусу
Зеленый лук – 1 пучок
Приготовление
Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло, затем обжариваем пельмени. Когда они немного подрумянятся, заливаем их водой, накрываем крышкой. Не забываем периодически помешивать.
В конце солим, перчим. Натираем на мелкой терке сыр, режем зеленый лук. Посыпаем блюдо сыром, накрываем крышкой на 3 минуты, затем добавляем зелень.
Пельмени на мангале
Ингредиенты
Пельмени – 1 кг
Кетчуп – 3 ст. л.
Майонез – 3 ст. л.
Горчица – 2 ст. л.
Соевый соус – 3 ст. л.
Чеснок – 3 зубчика
Приготовление
Смешиваем майонез, кетчуп, горчицу, соевый соус, добавляем измельченный чеснок. Отправляем в этот маринад пельмени. Затем разжигаем костер, либо можем жарить их на аэрогриле.
Перекладываем пельменный шашлык либо на решетку, либо нанизываем на шампуры. Обжариваем с двух сторон 10-15 минут.
Блюдо в соево-чесночном соусе
Ингредиенты
Пельмени – 500 г
Растительное масло – 3 ст. л
Соевый соус – 4 ст. л.
Соус чили – 1 ст. л.
Чеснок – 3 зубчика
Приготовление
Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло. Бросаем измельченный чеснок, затем сразу отправляем пельмени. Когда они подрумянятся, вливаем соевый соус, соус чили и 1 стакан горячей воды.
Как только жидкость закипит, убавляем огонь, накрываем крышкой и даем томиться еще 5 минут.
Поджариваем блюдо до образования грустящей корочки. На стол подаем с любимым соусом.
Блюдо в микроволновке
Ингредиенты
Пельмени – 500 г
Приготовление
Берем любой контейнер для еды. Засыпаем пельмени, заливаем одним стаканом воды. Отправляем на 10 минут в микроволновку.
Подавать на стол можно со сметаной, майонезом и любым соусом.
Пельмени, запеченные со сметаной и с сыром
Ингредиенты
Пельмени – 500 г
Лук – 1 шт.
Сметана 15 % - 3 ст. л.
Сыр – 100 г
Соль, перец – по вкусу
Приготовление
Режем лук полукольцами, обжариваем на растительном масле. В миске смешиваем сметану, натертый сыр, солим, перчим, добавляем чеснок, хорошо перемешиваем.
Вместе с луком обжариваем пельмени.
Готовим формы для запекания: перекладываем пельмени, заливаем сметанным соусом, посыпаем сыром.
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.
Запеканка с копченой грудинкой
Ингредиенты
Копченая грудинка – 100 г
Сыр – 100 г
Лук – 1 шт.
Пельмени – 500 г
Сметана – 3 ст. л.
Майонез – 3 ст. л.
Перец, соль – по вкусу
Приготовление
Режем лук полукольцами, грудинку — кубиками, обжариваем на растительном масле.
Готовим соус: смешиваем сметану и майонез с перцем и солью.
В форму для запекания выкладываем пельмени, добавляем лук и мясо, заливаем соусом, сверху посыпаем сыром.
Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.