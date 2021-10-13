Как вкусно пожарить замороженные пельмени на сковороде: 13 оригинальных способов

Простой рецепт

Это достаточно вкусное домашнее блюдо, которое можно приготовить всего за 10 минут.

Ингредиенты

Пельмени – 500 г

Сливочное масло – 50 г

Сметана – 3 ст. л.

Зелень – 1-2 пучка

Приготовление

Греем сковороду, растапливаем сливочное масло, выкладываем пельмени, обжариваем пять минут с каждой стороны.

Пока они жарятся, приготовим соус: в отдельной емкости смешиваем сметану с зеленью, солим, хорошо перемешиваем.

Румяные пельмени перекладываем на тарелку, сверху поливаем сметанным соусом.

Тушеные пельмени с луком

Ингредиенты

Пельмени – 500 г

Соль, перец – по вкусу

Лук – 1 шт.

Растительное масло – 3 ст. л.

Приготовление

Нагреваем сковороду, наливаем растительное масло, выкладываем пельмени, обжариваем до появления золотистой корочки. Когда они подрумянятся, отправляем нарезанный лук.

Добавляем немного воды, солим, перчим, накрываем крышкой, убавляем огонь, тушим, пока не испарится вся лишняя жидкость.

Готовое блюдо можно сверху полить любым соусом или просто смазать майонезом или сметаной и посыпать зеленью.

Пельмени фри

Ингредиенты

Пельмени – 500 г

Растительное масло – 300 мл

Приготовление

В маленький казан или специальный фритюр наливаем растительное масло. Нужно, чтобы оно хорошо нагрелось, затем можно бросать пельмени.

Забрасываем их партиями, а затем выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло растительное масло.

Получилось оригинальное блюдо, которое ничем не хуже картофеля при. Подавать на стол можно с различными соусами.

Пельмени, запеченные в горшочках

Ингредиенты

Пельмени – 500 г

Грибы – 300 г

Лук – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Соль, перец, лавровый лист – по вкусу

Укроп, петрушка – 2-3 пучка

Сметана 15% - 6-7 ст. л.

Кетчуп – 2 ст. л.

Майонез – 1 ст. л.

Карри – 1/3 ч. л.

Сок лимона – 1 ч. л.

Чили – 1 ч. л.

Орегано – 1/3 ч. л.

Сыр – 100 г

Приготовление

Лук и грибы режем полукольцами.

Разогреваем сковородку, наливаем растительное масло, затем бросаем кусочек сливочного. Когда оно растопится, начинаем жаривать лук, добавляем несколько щепоток сахара, нужно, чтобы он слегка подрумянился.

Затем добавляем грибы, перемешиваем, накрываем крышкой, жарим на слабом огне 8 минут. После солим, перчим и доводим до готовности.

Пока обжариваются овощи, сварим пельмени. В кастрюлю наливаем воду, солим, перчим, бросаем лавровый лист. Когда вода закипит, отправляем в нее на несколько минут пельмени.

Потом вынимаем их из воды и отправляем к грибам с луком. Хорошо перемешиваем, даем настояться.

В бульон бросаем укроп и петрушку, убавляем огонь и варим еще 5-6 минут. Затем его нужно процедить.

Готовим соус: в отдельной емкости смешиваем сметану, кетчуп, майонез, карри, орегано, хмели-сунели, чили, добавляем лимонную кислоту, все ингредиенты перемешиваем.

Готовим горшочки. Выкладываем все ингредиенты слоями: сначала пельмени с луком и грибами, посыпаем натертым сыром, смазываем соусом, затем делаем еще один такой же слой и в конце заливаем бульоном и сверху посыпаем сыром.