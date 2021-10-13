Как есть и не толстеть? Привычки худых женщин
У каждой из нас есть стройная подруга, коллега или соседка. На наших глазах они много едят и совсем не толстеют. Иногда – дело в генетике. А иногда – в очень правильных привычках, пишет «Домашний Очаг».
У каждой из нас есть стройная подруга, коллега или соседка. На наших глазах они много едят и совсем не толстеют. Иногда – дело в генетике. А иногда – в очень правильных привычках, пишет «Домашний Очаг».
Они высыпаются
Может быть, они ложатся в 11 вечера, или встают не раньше 12, или вместе с детьми отдыхают после обеда. Главное, что у них не возникает хронического дефицита сна, и им не приходится недостаток энергии восполнять при помощи еды. А как мы знаем, на первом месте среди «восстановителей энергии» — шоколад, печеньки и чипсы, от которых обычно быстро толстеют.
Они не отказывают себе в удовольствиях
Причём эти удовольствия они находят не только в еде, а в самых разных сферах жизни. Они отправляются в путешествия (пусть даже по окрестным городкам), находят время на друзей (и при этом не сидят в кафе, а идут на каток, или на скалодром, или в кино) и интересные хобби (и не считают, что учиться петь в 30 лет — это стыдно и глупо). Когда у вас есть множество способов себя порадовать, вполне можно обходиться без десертов, а минимум свободного времени на лишние размышления позволяет не думать о том, потолстели ли вы или нет.