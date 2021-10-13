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Как есть и не толстеть? Привычки худых женщин

Стройное тело. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

У каждой из нас есть стройная подруга, коллега или соседка. На наших глазах они много едят и совсем не толстеют. Иногда – дело в генетике. А иногда – в очень правильных привычках, пишет «Домашний Очаг».

Они высыпаются

Может быть, они ложатся в 11 вечера, или встают не раньше 12, или вместе с детьми отдыхают после обеда. Главное, что у них не возникает хронического дефицита сна, и им не приходится недостаток энергии восполнять при помощи еды. А как мы знаем, на первом месте среди «восстановителей энергии» — шоколад, печеньки и чипсы, от которых обычно быстро толстеют.

Они не отказывают себе в удовольствиях

Причём эти удовольствия они находят не только в еде, а в самых разных сферах жизни. Они отправляются в путешествия (пусть даже по окрестным городкам), находят время на друзей (и при этом не сидят в кафе, а идут на каток, или на скалодром, или в кино) и интересные хобби (и не считают, что учиться петь в 30 лет — это стыдно и глупо). Когда у вас есть множество способов себя порадовать, вполне можно обходиться без десертов, а минимум свободного времени на лишние размышления позволяет не думать о том, потолстели ли вы или нет.

Они не сидят на строгих диетах
Они не истязают себя жестокими ограничениями, и поэтому у них не бывает срывов. Иногда кажется, что они слишком много едят и совсем не толстеют. С одной стороны, это так: они действительно позволяют себе есть то, чего в данный момент хочется, — даже торт. Но поскольку с понедельника они не собираются садиться на диету, то им сегодня не нужно наедаться впрок. Это значит, что они съедят один кусочек и остановятся. Просто потому что прямо сейчас они больше не хотят.
 
Они не торопятся
Они знают, как питаться, чтобы не толстеть. Нужно есть медленно, с чувством, толком, расстановкой и непременно с удовольствием. Они, как и мы, тоже читали, что сигнал о насыщении поступает в мозг примерно через 20 минут после того, как вы наелись. Но в отличие от нас, решили применить научные достижения в жизни.
 
Они знают свои потребности
Почему многие едят и не толстеют? Может быть, они едят несколько раз в день небольшими порциями. Или обходятся тремя основными приёмами пищи. Они плотно завтракают. Или выпивают утром только чашку чёрного кофе и потом через пару часов вспоминают о еде. Смысл в том, что они не слепо следуют советам именитых диетологов или фитнес-гуру, но понимают, как нужно питаться, чтобы чувствовать себя хорошо.
 
Они едят только тогда, когда голодны
Они знают, как есть и оставаться в форме, поэтому и не жуют за компанию с подругами, коллегами или с мужем только потому, что сидят рядом за столом и им нечем заняться. За компанию они могут выпить воды с лимоном, и этого вполне достаточно.
 
Они выбирают «честные» продукты
Они знают, от каких продуктов быстро толстеют, поэтому выбирают более полезные альтернативы. Настоящий сахар, цельное молоко, творог и йогурты нормальной жирности, сливочное масло, — всё это гораздо вкуснее, чем продукты-заменители. А значит, вы получаете больше удовольствия даже от небольшой порции.
 
Они любят двигаться
Они много ходят пешком, или катаются на лыжах, или самозабвенно занимаются латиноамериканскими танцами по вечерам (и совсем не обязательно в компании собственного мужа). Им не приходится часами уговаривать себя, что пора встать и пойти в спортзал. Они просто нашли тот вид активности, который им нравится. Поэтому они спокойно могут позволить себе много есть и не толстеть.
 
Они умеют справляться со стрессом
Почему они не толстеют после сильного стресса? Они до одурения колотят боксёрскую грушу, медитируют, применяют дыхательные техники, занимаются арт-терапией. Или просто сразу же высказывают мужу всё, что наболело, и не держат эмоции внутри. Как бы то ни было, они умеют снимать стресс не при помощи плитки шоколада, а другими (обычно более продуктивными) способами.
 
Они умеют держать себя в руках
Да, как ни печально это сознавать, но наш вес напрямую зависит от количества потребляемых калорий. И главный секрет стройных женщин состоит в том, что они умеют вовремя взять ситуацию под контроль, когда они начинают толстеть и замечают появление даже одного-двух лишних килограммов. Они не расслабляются, даже когда выходят замуж, рожают детей или отправляются в гастрономический тур. Благодаря этому они не допускают радикальных колебаний веса, а значит, и необходимость в жёстких диетах или изматывающих тренировках отпадает сама собой.
 
Советы, как есть и не толстеть
  • Забудьте о вредных сладостях. Хотя вам нужно полностью отказаться от конфет, сладкой выпечки и тортов, никто не запрещает есть вместо них полезные сладкие альтернативы, например, фрукты и сухофрукты, ягоды, мёд, чёрный шоколад и мармелад без сахара.
  • Соблюдайте питьевой режим. Вода позволяет уменьшить чувство голода, ускорить метаболизм и снизить вес. Женщинам следует выпивать как минимум 2 л воды в день.
  • Уделяйте сну не менее 7 часов в сутки. Дефицит сна может привести к перееданию, что происходит из-за выработки гормона грелина, стимулирующего чувство голода.
  • Перестаньте сидеть на жёстких диетах. Мало того что они могут оказаться неэффективными, но и привести к ещё большему набору веса и серьёзным проблемам со здоровьем.
  • Обязательно завтракайте. Первый приём пищи поможет зарядить вас энергией на весь день и ускорить метаболизм. Правильный завтрак должен содержать белки, сложные углеводы и клетчатку, а также составлять примерно 400 ккал.
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