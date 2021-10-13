Как есть и не толстеть? Привычки худых женщин

Они не сидят на строгих диетах

Они не истязают себя жестокими ограничениями, и поэтому у них не бывает срывов. Иногда кажется, что они слишком много едят и совсем не толстеют. С одной стороны, это так: они действительно позволяют себе есть то, чего в данный момент хочется, — даже торт. Но поскольку с понедельника они не собираются садиться на диету, то им сегодня не нужно наедаться впрок. Это значит, что они съедят один кусочек и остановятся. Просто потому что прямо сейчас они больше не хотят.

Они не торопятся

Они знают, как питаться, чтобы не толстеть. Нужно есть медленно, с чувством, толком, расстановкой и непременно с удовольствием. Они, как и мы, тоже читали, что сигнал о насыщении поступает в мозг примерно через 20 минут после того, как вы наелись. Но в отличие от нас, решили применить научные достижения в жизни.

Они знают свои потребности

Почему многие едят и не толстеют? Может быть, они едят несколько раз в день небольшими порциями. Или обходятся тремя основными приёмами пищи. Они плотно завтракают. Или выпивают утром только чашку чёрного кофе и потом через пару часов вспоминают о еде. Смысл в том, что они не слепо следуют советам именитых диетологов или фитнес-гуру, но понимают, как нужно питаться, чтобы чувствовать себя хорошо.

Они едят только тогда, когда голодны

Они знают, как есть и оставаться в форме, поэтому и не жуют за компанию с подругами, коллегами или с мужем только потому, что сидят рядом за столом и им нечем заняться. За компанию они могут выпить воды с лимоном, и этого вполне достаточно.

Они выбирают «честные» продукты

Они знают, от каких продуктов быстро толстеют, поэтому выбирают более полезные альтернативы. Настоящий сахар, цельное молоко, творог и йогурты нормальной жирности, сливочное масло, — всё это гораздо вкуснее, чем продукты-заменители. А значит, вы получаете больше удовольствия даже от небольшой порции.

Они любят двигаться

Они много ходят пешком, или катаются на лыжах, или самозабвенно занимаются латиноамериканскими танцами по вечерам (и совсем не обязательно в компании собственного мужа). Им не приходится часами уговаривать себя, что пора встать и пойти в спортзал. Они просто нашли тот вид активности, который им нравится. Поэтому они спокойно могут позволить себе много есть и не толстеть.