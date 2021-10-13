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Кому и почему нельзя есть свеклу

Свекла. Иллюстративное фото. ФОТО: Mykola Lunov/PantherMedia / Mykola Lunov

Врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов рассказал о пользе свеклы. При этом эксперт подчеркнул, что некоторым овощ противопоказан, сообщает «Рамблер»

По словам специалиста, употребление свеклы благоприятно сказывается на работе кишечника, печени и кроветворении. Тем не менее овощ противопоказан людям с аллергией на ярко-красные плоды и индивидуальной непереносимости.

Также доктор отметил, что исключить из рациона свеклу нужно тем, кто страдает от мочекаменной болезни, частой изжоги и вздутия живота, почечной недостаточности, сахарного диабета и гипертонии. Из-за высокого содержания в продукте хлора, он может стать причиной раздражения слизистой и першения в горле.

Правильно сбалансированный рацион способствует укреплению иммунитета. Есть ряд продуктов, которые особенно сильно влияют на состояние здоровья. Так, диетолог назвала овощ, который поможет бороться с простудой. 

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