Кому и почему нельзя есть свеклу
Врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов рассказал о пользе свеклы. При этом эксперт подчеркнул, что некоторым овощ противопоказан, сообщает «Рамблер».
Врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов рассказал о пользе свеклы. При этом эксперт подчеркнул, что некоторым овощ противопоказан, сообщает «Рамблер».
По словам специалиста, употребление свеклы благоприятно сказывается на работе кишечника, печени и кроветворении. Тем не менее овощ противопоказан людям с аллергией на ярко-красные плоды и индивидуальной непереносимости.
Также доктор отметил, что исключить из рациона свеклу нужно тем, кто страдает от мочекаменной болезни, частой изжоги и вздутия живота, почечной недостаточности, сахарного диабета и гипертонии. Из-за высокого содержания в продукте хлора, он может стать причиной раздражения слизистой и першения в горле.
Правильно сбалансированный рацион способствует укреплению иммунитета. Есть ряд продуктов, которые особенно сильно влияют на состояние здоровья. Так, диетолог назвала овощ, который поможет бороться с простудой.