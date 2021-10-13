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Из бизнес-леди в диву: местный бренд Julia Aiste Luxury Design создал функциональную коллекцию одежды

Бренд Julia Aiste Luxury Design основан благодаря самой заветной мечте дизайнера — создавать красивую, комфортную и очень элегантную одежду для женщины, которая раскрыла свою самоценность и не боится быть собой!

Новая осенне-зимняя коллекция — это четкие силуэты, чувственные линии, изысканность, классика вне времени, культовый стиль, легко трансформируемые образы из функционального образа бизнес-леди в роскошные и эффектные вечерние наряды настоящей дивы и императрицы.

Тема функциональности играет решающую роль во всей линейке коллекции, которая продумана до мелочей. Любую вещь можно использовать в повседневной жизни: на работе в офисе, на онлайн-встречах и переговорах, в командировках, неофициальных встречах с друзьями или прогулках по городу. Практичные и функциональные повседневные образы легко превращаются за считанные секунды в торжественные, благодаря съемным декоративным деталям, таким как, аксессуары и накидки. Декоративные элементы новой коллекции украшены перьями страуса и мерцающими камнями. Кристаллы Swarovski, переливающиеся в свете ламп, являются символом светской королевской жизни, наполненной блеском, роскошью и шиком.

Акценты новой коллекции расставлены таким образом, чтобы можно было подчеркнуть чувственные и женственные силуэты, украшенные поясом на талии. В коллекции есть несколько платьев-футляров, расклешенные брюки с завышенной талией, узкие корсетные топы, жилетки, накидки и декоративные детали, деликатно подчеркивающие изящную женскую фигуру.

Бренд Julia Aiste Luxury Design черпает свое вдохновение в переплетении прошлого и настоящего. Это легкое прикосновение королевской эпохи рококо и Версаля, и яркая вспышка роковой красавицы и дивы, дерзкой и соблазнительной музы, Моники Беллуччи. Вместе они объединяются и проявляются в высшей форме ренессанса женственности в современном воплощении.

Коллекция создана исключительно из итальянских материалов высшего качества: натуральной шерсти, шелка, вискозы и премиального полиэстера кади. Все изделия представляют собой тонкую ручную работу швейных мастеров из Эстонии.

Смотрите фото!

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