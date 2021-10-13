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Пять неочевидных зависимостей, которые портят жизнь

Выяснение отношений. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Существует целый ряд привычек, который структурирует быт, выстраивает распорядок дня и всячески упрощает жизнь. Правда, есть и такие, которые незаметно разрушают нас, а мы этого даже не замечаем.

«Рамблер» поговорил с психологом Вероникой Хацкевич и выяснил, какие неочевидные зависимости могут портить жизнь.

Зависимость от отношений

Только завершились предыдущие отношения — и вот, вы «отстрадали», и уже бежите в объятья новым. Знакомо?

«Так происходит от острой нехватки того, что вы ищите в партнёре и чаще всего находите — именно поэтому его так больно отпускать. Вы привязываетесь к людям, потому что не можете найти в себе то, что удивительным образом есть в них. Здесь, на самом деле, есть две крайности. Первая — это крайне короткие перерывы между отношениями, буквально перескакивание из одних в другие. А вторая — долгое нахождение без них от страха, что снова впадешь в зависимость. В обоих случаях «лечением» станет нахождение в себе того самого необходимого, что вам дают все отношения», - объясняет наш эксперт.

Дофаминовая зависимость

Дофамин — гормон удовольствия, который выделяется в организме как от происходящих в реальности событий, так и от фантазий. «То есть человеку одинаково хорошо и в момент достижения цели, и просто от представления ее у себя в голове. Конечно, второй вариант намного проще, ведь он исключает прохождение долгого пути с огромным количеством проблем. И люди неосознанно выбирают его, дофамин выделяется на конкретную цель, и организму уже нет необходимости давать энергию на её достижение в реальности. Мы удивляемся, почему так часто всё идёт не по плану. А лишь потому что мы так много представляли, что мозгу уже нет интереса проживать это снова», - поясняет Вероника Хацкевич.

Зависимость от чужого мнения и сравнений с другими

В эпоху социальных сетей эта зависимость особо распространена. Многие всю жизнь испытывают необходимость каждый день делать сотни выборов из разряда «поставить ли мне лайк здесь или нет?», а другие же по ту сторону экрана выжидают одобрение в виде «сердечек», и даже если им изначально нравилось то, что они сделали — все равно итоговое мнение будет зависеть от оценки их деятельности другими людьми. «На самом деле, такое было и раньше, просто люди больше обращали внимание на мнения в реальности — «А что подумают соседи? Родственники? Друзья?» — такие мысли преследовали и преследуют до сих пор старшее поколение. Учитывая, что сколько человек, столько и мнений, зависимость от них просто разрушает человека, он постоянно концентрируется на чужих мыслях, при этом теряя себя», - подытожил психолог.

Алкогольная зависимость

Алкоголь опаснее самых тяжёлых запрещенных веществ. И здесь речь не только про вред организму, но и про нанесение ущерба окружающим. Вот, что говорит на этот счет психолог: «Очень просто войти даже в легкую форму зависимости от алкоголя, тем более, что общество настойчиво романтизирует это. «Бокал вина с подругами» или же «Вечер пятницы — время расслабится» чаще всего подразумевают выпитые бутылки спиртного, а также обычную привычку его пить даже без особого желания и необходимости».

Зависимость от еды

«Заедать» и стресс, и счастье нас учили с детства: «будешь хорошо себя вести — получишь конфетку» или «не грусти, держи мороженое». Всё это перерастает в зависимость от еды, которую мы используем для выделения дофамина при необходимости и даже без нее. Хорошая новость состоит в том, что есть множество более полезных для здоровья способов получить этот гормон, а также эндорфин, серотонин и окситоцин. Например, при помощи физической нагрузки.

В заключение психолог отметила, что стать полностью независимым ни от чего человеком вряд ли возможно, да это и не нужно — ведь есть множество важных, полезных привычек, которые иногда не мешало бы внедрить в жизнь.

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