Фото: подглядите, как полуодетые модели готовятся к показу мод

Закулисье показа мод — это обычно закрытый мир, в который не допускаются ни средства массовой информации, ни любопытствующие. А там есть, что скрывать: модели без макияжа, с недоделанными прическами, полуодетые... Редко кому удается увидеть, как делаются шоу мод!