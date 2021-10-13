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Фото: подглядите, как полуодетые модели готовятся к показу мод

Модельер Перит Мууга представит 13 октября в галерее Fahle Park свою новую коллекцию под названием Strange Secret World. А пока мы решили вам показать, что происходит за кулисами шоу.

Закулисье показа мод — это обычно закрытый мир, в который не допускаются ни средства массовой информации, ни любопытствующие. А там есть, что скрывать: модели без макияжа, с недоделанными прическами, полуодетые... Редко кому удается увидеть, как делаются шоу мод!

«Меня всегда интересовали животные, но на этот раз я сделала что-то новое, - комментирует модельер Перит Мууга. - Насекомые! Теперь вся коллекция кишит жуками».

Показ мод от Перит Мууги в галерее Fahle Park по адресу Тартуское шоссе, 80 состоится 13 октября в 19.00, двери откроются на полтора часа раньше. Входной платы нет, достаточно предъявить паспорт вакцинации.

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