Как встретить своего суженого и поскорее выйти замуж: советы астролога
Существует способ приблизить встречу с мужчиной жизни, если «замуж нетерпеж», пишет Пятый канал.
Существует способ приблизить встречу с мужчиной жизни, если «замуж нетерпеж», пишет Пятый канал.
Одиноких девушек в большинстве случаев очень интересует вопрос, когда они наконец-таки выйдут замуж. В поисках ответа барышни обращаются к астрологам и часто спрашивают, можно ли приблизить дату появления в их судьбе большой любви.
Эзотерики считают, что все события в жизни человека предначертаны. Однако повлиять на течение своей жизни все-таки можно. Например, облагораживая карму.
Мечтающие поскорее встретить избранника должны заниматься добрыми делами и посвятить время благотворительности. Это называется «кармический менеджмент». Понятие в обиход ввел тибетский монах, писатель Майкл Роуч, который смог доказать Западному миру существование законов кармы.
Найдите людей, нуждающихся в заботе — стариков или детей без родителей. Отдавая, получите — гласит мудрость. В данном случае этот закон обязательно повлияет на осуществление вашего желания выйти замуж.
Однако нужно учесть, что добрые поступки должны совершаться без корыстного умысла, с искренним желанием помочь, иначе никакого эффекта такая деятельность не принесет.