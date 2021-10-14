Как встретить своего суженого и поскорее выйти замуж: советы астролога

Одиноких девушек в большинстве случаев очень интересует вопрос, когда они наконец-таки выйдут замуж. В поисках ответа барышни обращаются к астрологам и часто спрашивают, можно ли приблизить дату появления в их судьбе большой любви.

Эзотерики считают, что все события в жизни человека предначертаны. Однако повлиять на течение своей жизни все-таки можно. Например, облагораживая карму.

Мечтающие поскорее встретить избранника должны заниматься добрыми делами и посвятить время благотворительности. Это называется «кармический менеджмент». Понятие в обиход ввел тибетский монах, писатель Майкл Роуч, который смог доказать Западному миру существование законов кармы.

Найдите людей, нуждающихся в заботе — стариков или детей без родителей. Отдавая, получите — гласит мудрость. В данном случае этот закон обязательно повлияет на осуществление вашего желания выйти замуж.