Чт, 14.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Когда носить телесные, а когда черные колготки: 9 правил, которые надо знать

Колготки. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Какие колготки надеть — вечный вопрос, ставящий миллионы девушек в тупик. В этом материале Cosmo попробует подробно разобраться во всех тонкостях выбора цвета, плотности, фактуры колготок, а также развеять популярные мифы, которые сегодня уже давно неактуальны.

Телесные колготки

Телесные колготки нужны тогда, когда дресс-код не допускает, чтобы ноги оставались голыми. С этим запретом сталкиваются сотрудницы многих компаний, в которых действует униформа, а также те, кому предстоит присутствовать на официальном приеме. В остальных случаях наличие телесных колготок необязательно, и надевать их или нет — решаешь только ты. Как правило, ношение телесных колготок вне формальной среды нецелесообразно: они не греют, на ногах все равно слегка заметны, а еще очень быстро рвутся и служат максимум на один раз.

Телесные колготки должны быть практически невидимыми — это матовые ультратонкие модели 5-10 ден, подобранные точно в тон кожи. Абсолютной безвкусицей считаются модели с эффектом загара (только представь, как нелепо ноги в них будут смотреться на фоне более бледных рук, лица и шеи), а также колготки с блеском (особенно ужасно они выглядят на фото).

Носить телесные колготки нужно с классическими туфлями, но никак не с босоножками или ботинками и сапогами. В этом случае лучше отказаться от телесных колготок и либо вообще идти без них, либо в качестве альтернативы выбрать черные.

Тонкие черные колготки

С черными колготками все намного проще. Темные полупрозрачные модели смотрятся на ноге нейтрально и легко сочетаются с другими элементами образа. Они отлично смотрятся как с тонкой, струящейся одеждой, подчеркивая легкость наряда, так и на контрасте с более плотными материалами. Оптимальный вариант — матовые модели плотностью 30-50 ден.

Плотные черные колготки

Плотные колготки выручат в холод. Чтобы в образе они смотрелись гармонично, комбинировать их лучше с чем-то близким по сезонности: теплые шерстяные свитеры, сапоги, ботинки, ботильоны, пальто, куртки, одежда из кожи или брючной ткани. Носить плотные черные колготки можно и с чем-то более легким, если при этом поддержать их другими подчеркнуто «зимними» элементами гардероба. Например, отлично будет смотреться контрастное сочетание объемного свитера, плиссированной юбки, плотных колготок и лодочек.

Колготки в тон обуви

Самый простой способ вписать колготки в образ — подобрать их в тон обуви. В случае с черными моделями все очень просто. Комбинация черных колготок и черной обуви смотрится гармонично и к тому же визуально удлиняет и стройнит ноги. Что же касается цветных моделей, то тут тоже можно следовать данному принципу. Особенно эффектно сочетание цветных колготок и цветной обуви смотрится в тотал-луках.

Колготки на контрасте с обувью

Контрастная граница между колготками и обувью может визуально укоротить ноги, так что решаясь на такое сочетание, предварительно оцени риски. Если возможный эффект тебя не смущает, смело сочетай колготки и обувь разных оттенков. Сегодня даже допускаются комбинации черных колготок и белой обуви. Однако чтобы граница не была слишком явной, лучше сочетать с контрастной обувью более тонкие, полупрозрачные модели колготок. Так переход будет более мягким, и ты сможешь минимизировать нежелательные последствия.

Цветные колготки

Цветные колготки могут как стать ярким акцентом в твоём образе, так и гармонично дополнить тотал-лук. Будь осторожнее с сочетанием цветных колготок и контрастной одежды: яркая граница визуально разрежет силуэт и сделает рост ниже. Составляя монохромный образ, можно поиграть с оттенками, сочетая более тёмные и светлые: используй этот приём чтобы правильно расставить акценты.

Белые колготки

Белые колготки — выбор смелых. Вписать их в образ довольно сложно, и уж тем более сделать это так, чтобы не навредить фигуре. Если не уверена в своих стилистических навыках, рисковать не стоит, но если хочется разнообразить образ, белые колготки — то, что надо.

Колготки с принтом

Сделать образ интереснее тебе помогут колготки с принтом. Рисунок не должен быть слишком крупным и частым, иначе он будет визуально добавлять ногам объёма. Также, выбирая акцентные колготки, не перегружай образ обилием лишних деталей.

Колготки в сетку

Колготки в сетку также имеют место. Конечно, в сочетании с мини-юбкой и шпилькой они будут смотреться вульгарно. Однако если правильно составить образ, колготки в сетку легко смогут задать наряду нужный тон.

НАВЕРХ
Back