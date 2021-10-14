Когда носить телесные, а когда черные колготки: 9 правил, которые надо знать

Телесные колготки

Телесные колготки нужны тогда, когда дресс-код не допускает, чтобы ноги оставались голыми. С этим запретом сталкиваются сотрудницы многих компаний, в которых действует униформа, а также те, кому предстоит присутствовать на официальном приеме. В остальных случаях наличие телесных колготок необязательно, и надевать их или нет — решаешь только ты. Как правило, ношение телесных колготок вне формальной среды нецелесообразно: они не греют, на ногах все равно слегка заметны, а еще очень быстро рвутся и служат максимум на один раз.

Телесные колготки должны быть практически невидимыми — это матовые ультратонкие модели 5-10 ден, подобранные точно в тон кожи. Абсолютной безвкусицей считаются модели с эффектом загара (только представь, как нелепо ноги в них будут смотреться на фоне более бледных рук, лица и шеи), а также колготки с блеском (особенно ужасно они выглядят на фото).

Носить телесные колготки нужно с классическими туфлями, но никак не с босоножками или ботинками и сапогами. В этом случае лучше отказаться от телесных колготок и либо вообще идти без них, либо в качестве альтернативы выбрать черные.

Тонкие черные колготки

С черными колготками все намного проще. Темные полупрозрачные модели смотрятся на ноге нейтрально и легко сочетаются с другими элементами образа. Они отлично смотрятся как с тонкой, струящейся одеждой, подчеркивая легкость наряда, так и на контрасте с более плотными материалами. Оптимальный вариант — матовые модели плотностью 30-50 ден.

Плотные черные колготки

Плотные колготки выручат в холод. Чтобы в образе они смотрелись гармонично, комбинировать их лучше с чем-то близким по сезонности: теплые шерстяные свитеры, сапоги, ботинки, ботильоны, пальто, куртки, одежда из кожи или брючной ткани. Носить плотные черные колготки можно и с чем-то более легким, если при этом поддержать их другими подчеркнуто «зимними» элементами гардероба. Например, отлично будет смотреться контрастное сочетание объемного свитера, плиссированной юбки, плотных колготок и лодочек.

Колготки в тон обуви

Самый простой способ вписать колготки в образ — подобрать их в тон обуви. В случае с черными моделями все очень просто. Комбинация черных колготок и черной обуви смотрится гармонично и к тому же визуально удлиняет и стройнит ноги. Что же касается цветных моделей, то тут тоже можно следовать данному принципу. Особенно эффектно сочетание цветных колготок и цветной обуви смотрится в тотал-луках.

Колготки на контрасте с обувью

Контрастная граница между колготками и обувью может визуально укоротить ноги, так что решаясь на такое сочетание, предварительно оцени риски. Если возможный эффект тебя не смущает, смело сочетай колготки и обувь разных оттенков. Сегодня даже допускаются комбинации черных колготок и белой обуви. Однако чтобы граница не была слишком явной, лучше сочетать с контрастной обувью более тонкие, полупрозрачные модели колготок. Так переход будет более мягким, и ты сможешь минимизировать нежелательные последствия.

Цветные колготки

Цветные колготки могут как стать ярким акцентом в твоём образе, так и гармонично дополнить тотал-лук. Будь осторожнее с сочетанием цветных колготок и контрастной одежды: яркая граница визуально разрежет силуэт и сделает рост ниже. Составляя монохромный образ, можно поиграть с оттенками, сочетая более тёмные и светлые: используй этот приём чтобы правильно расставить акценты.

Белые колготки

Белые колготки — выбор смелых. Вписать их в образ довольно сложно, и уж тем более сделать это так, чтобы не навредить фигуре. Если не уверена в своих стилистических навыках, рисковать не стоит, но если хочется разнообразить образ, белые колготки — то, что надо.

Колготки с принтом

Сделать образ интереснее тебе помогут колготки с принтом. Рисунок не должен быть слишком крупным и частым, иначе он будет визуально добавлять ногам объёма. Также, выбирая акцентные колготки, не перегружай образ обилием лишних деталей.

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