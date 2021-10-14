Как весить 46 килограммов в 67 лет? Диета Дарьи Донцовой

Контроль калорий и хорошие весы

В интервью Дарья неоднократно признавалась, что не любит диеты, жесткие ограничения в еде и различные таблетки для похудения, которые считает откровенно вредными для организма. Именно поэтому ее собственная методика питания, благодаря которой Донцова сбросила лишние килограммы, основывается не на составляющих порций, а на их количестве и объеме.

И здесь, в первую очередь, следует говорить о контроле количества употребляемых калорий. Писательница советует приобрести точные весы, чтобы иметь полное представление о том, как продвигается похудение, а также завести специальный дневник для записи и учета всего съеденного за сутки с подсчетом калорий, количество которых не должно превышать 1000−1200. Такая цифра объясняется профессией Дарьи, предполагающей малоподвижный образ жизни и проведение долгого времени за компьютером. При этом не нужно исключать из привычного рациона все продукты. Достаточно лишь подобрать низкокалорийное меню, которое вам самим придется по вкусу. Дарья Донцова похудела на вкусном низкокалорийном питании.

Меньше жиров

Помимо этого, Донцова рекомендует ограничить потребление жиров, которые содержатся, главным образом, в молоке, масле и сыре. Жиры организм использует в качестве стратегического запаса, то есть лишнего веса, от которого избавляется в последнюю очередь, а потому употребление содержащих его продуктов следует сократить до 30 граммов.

Хорошим дополнением к такому режиму питания может послужить спорт или любая другая активная нагрузка в виде, например, продолжительной прогулки по городу. Ведь, если не сжигать уже набранный вес, от диеты будет мало толку, уверена Дарья Донцова.

Порция не больше 100 граммов

Сейчас Донцова не придерживается какой-либо диеты или строгой системы питания, но продолжает следить за своим весом. Она регулярно взвешивается, старается контролировать размер своих порций, объем которых не превышает 100 граммов, а также следить за употребляемыми продуктами. Так, например, писательница практически не ест хлеб, свинину и говядину, избегает кондитерских изделий, выпечки и жареного, отдавая предпочтение более полезным курице и творогу.

Тем не менее, после того, как похудела, Дарья Донцова вовсе не голодает — напротив, она не допускает больших перерывов между приемами пищи и всегда берет с собой в дорогу контейнеры с едой, например, с гречкой, а в качестве легкого перекуса обычно использует орехи, сухофрукты и горький шоколад. Помимо этого, Донцова старается поддерживать водный баланс и пить больше жидкости. С утра она обязательно выпивает стакан воды натощак, а в течение всего дня — полтора-два литра.

Тренировки

В жизни известного детектива немалую часть занимает не только диета, но и спорт. Несмотря на уже не юный возраст, Дарья много времени уделяет тренировкам. Три раз в неделю она ходит в спортзал, где под руководством тренера несколько часов занимается фитнесом. Донцова убеждена — именно физические нагрузки помогают не только поддерживать здоровье, но и сохранять стройную форму лучше любых диет.



