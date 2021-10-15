Магия отражения: какие опасности таят зеркала и почему они могут навлечь беду

Не смотритесь в зеркало в минуты отчаяния

Зеркало — это отражение вас самих, то, что вы ему показываете, оно приумножает. Если вы хотите от жизни радости и позитива, то именно это и надо показывать зеркалу. Если вы переживаете, печалитесь, плачете — смотреться в зеркала ни в коем случае нельзя.

Не ставьте зеркало перед дверью

Положительная энергия вселенной, заходящая в дом уйдет, отразившись от зеркала, если поставить его напротив двери. Для того, чтобы эта энергия наполнила ваш дом счастьем, расположите его сбоку — тогда у нее не будет препятствий. Однако, зеркало напротив двери можно использовать и во благо: если вы знаете, что к вам зайдет негативный человек — расположите напротив двери зеркало, его размер не имеет значения, подойдет даже пудреница. В таком случае негативный человек заберет с собой все недоброе, что принес — а то и просто не сможет переступить порог вашего дома.

Не ешьте перед зеркалом

Принимая пищу перед зеркалом, вы насытитесь не так быстро, как если бы вы просто кушали — вредит фигуре! Кроме того, с точки зрения метафизики, еда перед зеркалом — это пожирание самого себя, своей внутренней энергии. Если хотите быть в тонусе — избегайте еды перед собственным отражением.

Помните, зеркало — это почти магический предмет, в них содержится большая сила, но и большая угроза.



