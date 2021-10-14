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Слово в слово: Владимир Путин свистнул речь у Марии Юферевой-Скуратовски?

ФОТО: скриншот

Владимир Путин выступил на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. На мероприятии, которое проходит раз в три года, женщины со всего мира обсуждают глобальные проблемы и пути их решения.

Путин отметил важность сохранения традиционных семейных ценностей в России, при этом без нарушений права любого гражданина на самоопределение.

«Для всего российского общества дороги и крайне значимы традиционные семейные ценности. Как ни странно, это вызывает споры, мы слышим даже критику в наш адрес. Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации. И тем не менее все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», - сказал Путин.

Президент рассказал о том, как государство помогает женщинам в том, чтобы после рождения ребенка они могли без проблем снова заниматься своей профессиональной деятельностью и строить карьеру.

«В России мы видим широкое присутствие женщин в органах власти, яркие истории предпринимательского успеха. Они составляют большинство в быстрорастущем секторе креативной индустрии — 58%. Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором: либо семья, либо собственная профессиональная реализация. Поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру».

А 7 августа этого года на портале Rus.postimees.ee появилась статья «Мария Юферева-Скуратовски: перед женщиной не должно стоять выбора – семья или карьера?»:

«Если мы хотим, чтобы в Эстонии рождалось больше детей, необходима долгосрочная продуманная семейная политика, за которую выступает Центристская партия Эстонии. Она основывается на трех главных принципах. Первое – гибкая система пособий, которая отвечает реальным потребностям семей с детьми и учитывает уровень инфляции. Второе – возможность приобретения собственного жилья или улучшения жилищных условий с помощью поручительства государства через Kredex. Третье – женщины должны быть уверены в том, что даже после рождения ребенка, они останутся востребованными на рынке труда и в обществе, их не должна пугать перспектива финансовой зависимости от партнера», - сказала Юферева-Скуратовски, пишет Rus.postimees.ee.

Исследования подтверждают, что услуги для семей с детьми и их качество пока что недостаточны для того, чтобы уменьшить разрыв между желаемым и реальным числом, рождающихся детей, и гарантировать благополучие каждой семьи. Например, после прекращения выплат родительской зарплаты женщины оказываются в очень уязвимом положении – отдавать ребенка в детских сад слишком рано, а на работу устроится практически невозможно.

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