Владимир Путин: женщина не должна оказываться перед выбором — либо семья, либо карьера

Владимир Путин выступил на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. На мероприятии, которое проходит раз в три года, женщины со всего мира обсуждают глобальные проблемы и пути их решения. Главной темой этого форума стала роль женщины в построении стабильного и безопасного будущего — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». Много обсуждений касалось распространения и борьбы с коронавирусом, поэтому во время своего выступления президент России отметил ключевую роль женщин-врачей в спасении миллионов людей, пишет Super.ru.

Также Путин отметил важность сохранения традиционных семейных ценностей в России, при этом без нарушений права любого гражданина на самоопределение.

«Для всего российского общества дороги и крайне значимы традиционные семейные ценности. Как ни странно, это вызывает споры, мы слышим даже критику в наш адрес. Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации. И тем не менее все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», - сказал Путин.

Президент рассказал о том, как государство помогает женщинам в том, чтобы после рождения ребенка они могли без проблем снова заниматься своей профессиональной деятельностью и строить карьеру.