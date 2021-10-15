Секрет идеальных картофельных блинов: что учитывать при готовке?

Картофель можно тереть как на крупной, так и на мелкой терке. Мясорубка, блендер и кухонный комбайн - тоже подойдут! Главное то, какой структуры вы хотите добиться. Блины, картофель для которых перетерт более мелко, будут мягче и однороднее. Если же картофель натереть на более крупной терке, то блины получатся более хрустящими, пишет RUS.TVNET.lv.

Также всем известно, что со временем свеженатертый картофель становится серого цвета, а иногда даже синего. Этот неприятный тон может сохраниться, когда вы приготовите драники.

Как избежать смены цвета?

Почистите 1-2 картофелины и сразу же натрите их. Добавьте измельченный лук - он не позволит картошке стать темной и придаст вкус драникам.

Вместо лука также можно добавить несколько ложек сметаны - она не позволит картошке быстро потемнеть, а также сделает блины более нежными.

Еще несколько секретов

В классический рецепт картофельных блинов включены яйца, но можно обойтись и без них. Если в картофеле достаточно крахмала, оладьи не развалятся.

Мука может сделать картофельные оладьи слегка «резиновыми». Чтобы этого избежать, вместо пшеничной муки можно использовать картофельный крахмал.

Только что пожаренные картофельные оладьи советуется разместить на бумажном полотенце, чтобы ушли излишки жира.



