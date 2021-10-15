Пт, 15.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В прачечной раскрыли необходимую частоту стирки джинсов

Джинсы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Любую пару джинсов необходимо стирать после каждых трек носок. Об этом изданию The Sun рассказал основатель международной сети прачечных Laundryheap Деян Димитров (Deyan Dimitrov), передает «Рамблер».

«Несмотря на распространенный миф о том, что джинсы могут обходиться без стирки до шести недель, в действительности их необходимо подвергать чистке после каждых трех носок — плюс-минус несколько дней в зависимости от степени их загрязнения», — считает эксперт.

По словам Дмитрова, регулярная стирка поможет сохранить форму и свежесть брюк.

«Когда вы долгое время носите одни и те же джинсы или любую другу одежду, в ней накапливаются пот, бактерии и частички отшелушенной омертвевшей кожи. Затем все это начинает издавать неприятный запах», — пояснил он.

Бизнесмен также добавил, что джинсы необходимо стирать в машине при температуре до 20 градусов Цельсия, поскольку холодная вода сохраняет их мягкость. По этой же причине Дмитров рекомендует использовать только жидкое моющее средство и не превышать рекомендованный производителем объем.

В октябре прошлого года представители популярных брендов, напротив, опровергли необходимость стирать джинсы. В частности, генеральный директор американской марки Levi’s Чип Берг (Chip Berg) объяснил, что качественную пару джинсов вообще не нужно стирать в машине, поскольку такой способ чистки приводит к повреждению материала и является «пустой тратой воды». Глава компании также добавил, что избавляется от загрязнений на брюках с помощью зубной щетки. 

А вы согласны? Пишите комментарии. 

НАВЕРХ
Back