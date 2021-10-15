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Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 октября

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Порой женщины сами притягивают неприятности посредством токсичных установок. На этой неделе нужно мыслить оптимистично и стараться обходить стороной плохие мысли, потому что звезды и планеты могут их в значительной мере усилить.

Последствия бесцельных переживаний будут самыми неприятными.

Женщина-Овен

Наступает очень благоприятное время для борьбы с вредными привычками, которые лишают счастья. Женщины этого знака станут гораздо сильнее ментально, поэтому им удастся изменить свою жизнь к лучшему во всех аспектах. Важно лишь следовать планам на неделю и не отказываться от мечты. Это то самое время, когда огромную важность имеет каждая мелочь.

Женщина-Телец

В понедельник от ретроградности избавится Юпитер, а для женщин-Тельцов это означает, что они смогут победить свои самые худшие черты характера. Начинается очень благоприятный период для представительниц этого знака, так как они смогут стать успешнее, продуктивнее. Звезды и планеты сделают их более притягательными для противоположного пола.

Женщина-Близнецы

У всех нас есть свои слабые и сильные стороны. Близнецам нужно стараться показывать миру только лучшее в себе, а также заниматься тем, что они долго откладывали. Эти женщины смогут преуспеть в любой из сфер жизни. Это время Близнецов, их выход на сцену, поэтому им категорически нельзя тратить время попусту. Также звезды помогут им укрепить энергетику, стать сильнее психологически.

Женщина-Рак

Сила слова — это то, на что прекрасным Ракам стоит уповать на этой неделе больше всего. Если хочется найти любовь, нужно говорить о любви. Если хочется разбогатеть, нужно обсуждать работу и бизнес. На данном этапе астрологи советуют женщинам этого знака вкладывать все свои силы в то, что они считают важным. Это может быть все, что угодно. С 18 по 24 число нужно заниматься тем, что греет душу и вдохновляет.

Женщина-Лев

Окончание ретро Меркурия и Юпитера 18 числа положит конец черной полосе. Кроме того, Львам помогут три способа изгнания препятствий. Не исключено, что сейчас этим женщинам, даже самым расторопным, придется обратиться за помощью к кому-то из родных или друзей. Излишняя самостоятельность не доведет до добра. Также полезно уповать на силу интуиции.

Женщина-Дева

На этой неделе очень важна гармония в доме. Законы Васту помогут Девам достичь этой гармонии. Это очень благотворно скажется на настроении и здоровье женщин данного знака, а также на настроении и здоровье их близких. Если вдруг что-то пойдет не так, не стоит гневить судьбу. Нужно быть мудрее и извлекать полезные для себя уроки.

Женщина-Весы

Женщинам этого знака астрологи советуют начинать каждый день этой недели с любовью к миру и к себе. Это поможет им привлечь больше удачи и позитива в свою жизнь, а также повысить и без того высокую притягательность и харизму. Эксперты советуют в период с 18 по 24 число научиться отделять важное от напускного. Нужно правильно расставить приоритеты в жизни.

Женщина-Скорпион

Звезды и планеты помогут прекрасным Скорпионам исполнить их мечты. Самое главное — настроиться на нужную волну и не слушать мнение окружающих по этому поводу. Люди могут быть пессимистичными и недоброжелательными, поэтому лучше общаться с теми, кому Скорпионы полностью доверяют.

Женщина-Стрелец

Стрельцам прекрасного пола нужно стать энергичнее и активнее, чтобы успеть сделать все свои дела, справиться с обязанностями и работой ровно в срок. Всем, кто находится в отношениях, нужно остерегаться соперниц. Вокруг будет много завистливых женщин.

Женщина-Козерог

Сейчас очень кстати начало прямого движения Меркурия и Юпитера. Эти планеты помогут женщинам данного знака исполнить свои желания и стать лучшей версией себя. Четыре психологических трюка также будут крайне полезными в этом плане. Неделя неплохо подходит для романтического отдыха с любимым мужчиной. Всем, кто находится в поисках, стоит помнить о том, что удача не улыбается дважды.
 
Женщина-Водолей

Прекрасным Водолеям стоит перестать мыслить негативно и ругать себя за прошлые ошибки. Иначе это приведет их к самосглазу. Самым опасным днем, в который отрицательные мысли могут быстро стать явью, астрологи называют 20 октября. В это полнолуние лучше не покидать своей зоны комфорта, не тратить много денег, не задерживаться на работе. В остальные дни данные запреты не работают.

Женщина-Рыбы

Возможно, что женщины этого знака Зодиака столкнутся с некоторыми трудностями на пути. Не исключено, что в конце недели эти женщины потеряют интерес к поставленным ранее задачам и целям. Их может одолеть внутреннее беспокойство, тревога. Не нужно много думать о прошлом, чтобы этого не происходило.


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