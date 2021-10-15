Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 октября

Последствия бесцельных переживаний будут самыми неприятными.

Женщина-Овен

Наступает очень благоприятное время для борьбы с вредными привычками, которые лишают счастья. Женщины этого знака станут гораздо сильнее ментально, поэтому им удастся изменить свою жизнь к лучшему во всех аспектах. Важно лишь следовать планам на неделю и не отказываться от мечты. Это то самое время, когда огромную важность имеет каждая мелочь.

Женщина-Телец

В понедельник от ретроградности избавится Юпитер, а для женщин-Тельцов это означает, что они смогут победить свои самые худшие черты характера. Начинается очень благоприятный период для представительниц этого знака, так как они смогут стать успешнее, продуктивнее. Звезды и планеты сделают их более притягательными для противоположного пола.

Женщина-Близнецы

У всех нас есть свои слабые и сильные стороны. Близнецам нужно стараться показывать миру только лучшее в себе, а также заниматься тем, что они долго откладывали. Эти женщины смогут преуспеть в любой из сфер жизни. Это время Близнецов, их выход на сцену, поэтому им категорически нельзя тратить время попусту. Также звезды помогут им укрепить энергетику, стать сильнее психологически.

Женщина-Рак

Сила слова — это то, на что прекрасным Ракам стоит уповать на этой неделе больше всего. Если хочется найти любовь, нужно говорить о любви. Если хочется разбогатеть, нужно обсуждать работу и бизнес. На данном этапе астрологи советуют женщинам этого знака вкладывать все свои силы в то, что они считают важным. Это может быть все, что угодно. С 18 по 24 число нужно заниматься тем, что греет душу и вдохновляет.

Женщина-Лев

Окончание ретро Меркурия и Юпитера 18 числа положит конец черной полосе. Кроме того, Львам помогут три способа изгнания препятствий. Не исключено, что сейчас этим женщинам, даже самым расторопным, придется обратиться за помощью к кому-то из родных или друзей. Излишняя самостоятельность не доведет до добра. Также полезно уповать на силу интуиции.

Женщина-Дева

На этой неделе очень важна гармония в доме. Законы Васту помогут Девам достичь этой гармонии. Это очень благотворно скажется на настроении и здоровье женщин данного знака, а также на настроении и здоровье их близких. Если вдруг что-то пойдет не так, не стоит гневить судьбу. Нужно быть мудрее и извлекать полезные для себя уроки.

Женщина-Весы

Женщинам этого знака астрологи советуют начинать каждый день этой недели с любовью к миру и к себе. Это поможет им привлечь больше удачи и позитива в свою жизнь, а также повысить и без того высокую притягательность и харизму. Эксперты советуют в период с 18 по 24 число научиться отделять важное от напускного. Нужно правильно расставить приоритеты в жизни.

Женщина-Скорпион