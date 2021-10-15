Как подобрать тени под цвет глаз и тон кожи: пошаговая инструкция

Выбор теней часто превращается в очень непростую задачу. Мода на оттенки в макияже глаз меняется стремительно, но в погоне за модными тенденциями важно ориентироваться на то, что подходит и нравится конкретно вам, и лишь потом следовать актуальным трендам. Чтобы не ошибиться с выбором теней, смело берите на заметку советы, которыми поделилась с нами российский визажист-эксперт NARS Анастасия Игнатова. Итак, запоминаем основные правила при подборе оттенков.

Цвет глаз

Тут важно понимать, что разделение оттенков теней по цвету глаз является весьма условным и носит исключительно рекомендательный характер.

Если у вас голубые глаза, подчеркнуть их и сделать визуально ярче поможет гамма теплых оттенков: персиковые, бронзовые, золотистые и другие тона, в которых преобладают красный, желтый и оранжевый.

Зеленоглазым девушкам подойдут холодные оттенки, а также контрастные цвета — такие, как бордовый, фиолетовый, лиловый и оттенки, в которых преобладает синий. Они выигрышно подчеркнут цвет глаз и сделают взгляд выразительнее и эффектнее.

Кареглазые девушки могут позволить себе любой цвет теней — от самых ярких до нейтральных. Но в этом случае крайне важно помнить о чувстве меры и правильно комбинировать выбранные оттенки.

Бежево-коричневая гамма является универсальной и подходит любому цвету глаз. Именно поэтому отличным бьюти-ходом будет пополнить свой мейкап-арсенал палеткой с нейтральными оттенками теней.

Тон кожи

Тон кожи — один из важнейших факторов при выборе цвета теней. Если вы — обладательница светлой кожи и светлых глаз, оттенки теней должны быть не слишком яркими или темными. Загорелая или темная кожа и светлые глаза — это идеальное «полотно» для ярких теней и темных насыщенных оттенков.

Форма глаз

Оттенки и текстура теней также помогут скорректировать форму и строение глаз. Если вы желаете добавить объема, выбирайте сияющие текстуры теней преимущественно теплых оттенков. Если перед вами стоит задача убрать лишний объем, то используйте матовые холодные или нейтральные оттенки. При нависшем веке лучше всего отдавать предпочтение матовым или сатиновым текстурам. Обладательницам глубоко посаженных глаз не рекомендуется использовать темные матовые тени.

Яркость

Для обладательниц светлых глаз есть ряд рекомендаций в плане ярких оттенков теней: смело используйте их в комбинации с черным карандашом и тушью — так макияж будет смотреться эффектнее и визуально более законченным.

Девушкам с карими глазами цветные тени можно подчеркивать ярким карандашом для глаз. Наносите их на слизистую или используйте вдоль линии роста ресниц. Этот прием придаст вашему мейкап-образу больше колорита и выразительности.



