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Подборка необычных салатов с авокадо для настоящих гурманов

ФОТО: Depositphotos

Предлагаем вашему вниманию вкуснейшие сочетания авокадо с помидорами, лососем, креветками и даже грейпфрутом!

Римский салат с авокадо, малосольным лососем и яйцом 

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты (на 4 порции):

  • римский салат по мере необходимости;
  • 4 яйца;
  • 250 граммов малосольного лосося;
  • 3 авокадо;
  • 3 помидора;
  • песто;
  • вода;
  • соль.

Приготовление (25 минут)

  1. Помыть все овощи, листья салата отделить друг от друга.
  2. Листья сразу же аккуратно разложить по кругу на тарелках. 
  3. Авокадо без кожуры и косточки порезать ломтиками, помидоры - лодочками, пишет RUS.TVNET.lv.
  4. Готовим яйцо пашот: вскипятить небольшое количество подсоленной воды, убавить огонь до минимума. Взять небольшое сито и разбить в него яйцо, отцедить жидкий белок. Опустить яйцо в едва кипящую воду и варить 3,5 минуты. Так со всеми яйцами. 
  5. На листья салата выложить авокадо, помидоры, лосось. Посередине - яйцо. Все смазать песто.

Салат с авокадо, огурцом и сыром ​

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 2-3 авокадо;
  • 1 длинный огурец;
  • 1 красный лук;
  • 200 граммов сыра фета;
  • сок лимона (по вкусу);
  • оливковое масло;
  • молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление (15 минут):

  1. Авокадо (без кожуры) нарезать кусочками.
  2. Огурец нарезать на кусочки примерно того же размера. 
  3. Лук очистить, порезать ломтиками.
  4. Все перемешать. Добавить соль, немного масла и полить все соком лимона.
  5. Сверху - нарезанный кубиками сыр и перец. 

Салат из руколы с авокадо и креветками

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 100 граммов руколы;
  • 200 граммов тигровых креветок;
  • 1 авокадо;
  • 50 граммов кедрового ореха;
  • 7 томатов черри;
  • оливковое масло;
  • масло;
  • сок лимона; 
  • бальзамический соус;
  • молотый перец; 
  • соль по вкусу.

Приготовление (25 минут):

  1. На сковороде растопить сливочное масло и обжарить креветки до готовности (до красивого розового цвета).
  2. Руколу, если нужно, помыть.
  3. Очистить авокадо, нарезать на кусочки и добавить к руколе. 
  4. Помидоры порезать на половинки, отправить к руколе, а следом добавить орехи. 
  5. Полить все небольшим количество масла и лимонного сока. 
  6. Сверху выложить очищенные креветки, посыпать солью и перцем, перемешать. 
  7. Перед подачей все полить бальзамическим соусом. 

Салат с авокадо и грейпфрутом

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 2 красных грепфрута;
  • 2 авокадо;
  • 2 чайные ложки масла чили;
  • 100 граммов руколы или микс из салатов. 

Приготовление (10 минут):

  1. Грейпфрут очистить от кожуры, мякоть нарезать на кусочки.
  2. Очистить авокадо и порезать дольками. Руколу помыть.
  3. Все ингредиенты - в посуду, полить маслом. Можно также посыпать семенами сезама. 

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