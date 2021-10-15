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Как определить цвет волос будущего малыша, зная законы генетики

Мать и ребенок. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Многие мамы хотят узнать, каким будет их ребенок: с каким цветом волос и глаз родится. Оказывается, это можно узнать и без всяких анализов и сложных расчетов, пишет Wday.

В процессе формирования цвета волос ребенка принимают участие гены обоих родителей. При этом они бывают двух типов: доминантные и рецессивные. Другими словами, сильными и слабыми. По законам генетики доминантные гены перекрывают действие рецессивных и передаются представителю будущего поколения. Таким образом, если у отца сильный ген, то именно его цвет волос и будет у сына или дочери.

Осталось только определить, по каким признакам можно распознать доминантный или рецессивный ген.

Представителю сильного гена присущи:

  • карий или зеленый цвет глаз;
  • нормальный фактор свертываемости крови;
  • склонность к облысению (у мужчин);
  • кудрявые или вьющиеся волосы;
  • пигментация на коже;
  • темный цвет волос.

Обладателю слабого гена характерно наличие таких признаков, как:

  • отрицательный резус-фактор крови;
  • прямые волосы;
  • отсутствие пигментации кожи;
  • голубые глаза;
  • светлые волосы;
  • бледная кожа.

Кстати, стоит учесть и то, что если у обоих родителей присутствуют или слабые, или сильные гены, то результат их «борьбы» может оказаться непредсказуемым. Тут в силу вступает и опыт других поколений — обычно трех предшествующих. Именно поэтому у темноволосых родителей внезапно может появиться ребенок с огненными волосами. Вероятно, такой цвет локонов был у его прапрапрабабушки, а вы об этом даже и не знали.

Что еще стоит учесть

Даже если при рождении вы заметили, что у ребенка проявился неожиданный для вас цвет волос, не стоит пугаться. В первые пять лет жизни малыша он может поменяться еще несколько раз и лишь позднее сформироваться окончательно. У новорожденных в первые 3—4 месяца волосы, с которыми они появились на свет, вообще могут вылезти совсем, и ребенок облысеет.

Нестабильность цвета волос у маленьких детей часто объясняется изменениями гормонального фона, который обусловливает распределение в волосе меланина (пигмента, который ответственен за цвет волос).

Кстати, некоторые эксперты отмечают, что оттенок локонов у ребенка может измениться даже в подростковом возрасте из-за скачков тестостерона.

Странная теория

Некоторые люди верят в так называемую телегонию. Эта теория говорит о том, что генофонд первого сексуального партнера женщины оказывает влияние на наследственные признаки ее первенца.

Сторонники телегонии считают, что ребенок может унаследовать внешние особенности того, кто лишил мать девственности, хотя этот человек и не будет являться его биологическим отцом. Чаще всего эта теория распространена у верующих людей, которые считают недопустимыми добрачные связи. Сами генетики относятся к телегонии скептически и считают ее обычным суеверием.

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