Как определить цвет волос будущего малыша, зная законы генетики
Многие мамы хотят узнать, каким будет их ребенок: с каким цветом волос и глаз родится. Оказывается, это можно узнать и без всяких анализов и сложных расчетов, пишет Wday.
Многие мамы хотят узнать, каким будет их ребенок: с каким цветом волос и глаз родится. Оказывается, это можно узнать и без всяких анализов и сложных расчетов, пишет Wday.
В процессе формирования цвета волос ребенка принимают участие гены обоих родителей. При этом они бывают двух типов: доминантные и рецессивные. Другими словами, сильными и слабыми. По законам генетики доминантные гены перекрывают действие рецессивных и передаются представителю будущего поколения. Таким образом, если у отца сильный ген, то именно его цвет волос и будет у сына или дочери.
Осталось только определить, по каким признакам можно распознать доминантный или рецессивный ген.
Представителю сильного гена присущи:
Обладателю слабого гена характерно наличие таких признаков, как:
Кстати, стоит учесть и то, что если у обоих родителей присутствуют или слабые, или сильные гены, то результат их «борьбы» может оказаться непредсказуемым. Тут в силу вступает и опыт других поколений — обычно трех предшествующих. Именно поэтому у темноволосых родителей внезапно может появиться ребенок с огненными волосами. Вероятно, такой цвет локонов был у его прапрапрабабушки, а вы об этом даже и не знали.
Даже если при рождении вы заметили, что у ребенка проявился неожиданный для вас цвет волос, не стоит пугаться. В первые пять лет жизни малыша он может поменяться еще несколько раз и лишь позднее сформироваться окончательно. У новорожденных в первые 3—4 месяца волосы, с которыми они появились на свет, вообще могут вылезти совсем, и ребенок облысеет.
Нестабильность цвета волос у маленьких детей часто объясняется изменениями гормонального фона, который обусловливает распределение в волосе меланина (пигмента, который ответственен за цвет волос).
Кстати, некоторые эксперты отмечают, что оттенок локонов у ребенка может измениться даже в подростковом возрасте из-за скачков тестостерона.
Некоторые люди верят в так называемую телегонию. Эта теория говорит о том, что генофонд первого сексуального партнера женщины оказывает влияние на наследственные признаки ее первенца.
Сторонники телегонии считают, что ребенок может унаследовать внешние особенности того, кто лишил мать девственности, хотя этот человек и не будет являться его биологическим отцом. Чаще всего эта теория распространена у верующих людей, которые считают недопустимыми добрачные связи. Сами генетики относятся к телегонии скептически и считают ее обычным суеверием.