К каким болезням и почему приводит подавление эмоций
Психолог Коткова объяснила, почему опасно для здоровья подавлять эмоции, пишет Пятый канал.
Психолог Коткова объяснила, почему опасно для здоровья подавлять эмоции, пишет Пятый канал.
Неверные установки негативно влияют на нашу жизнь. Еще более тлетворное влияние оказывают различные запреты, которые на нас накладывают окружающие.
Многие с самого детства слышат фразы: «громко смеяться нельзя, иначе плакать будешь», «мужики не ноют», «бог терпел и нам велел». И часто произносят это самые близкие к нам люди – родители и друзья. А если говорят, то значит это правда. Или же нет? О том, как ложные эмоциональные установки влияют на нас поделилась психолог, специалист по психосоматике Коткова Анастасия.
«Эмоции – это наши лучшие друзья. Они могут быть как позитивными, так и негативными, давать нам силы радость, наполнение энергией. Есть и негативные и если мы не определяем их, то они забирают у нас много энергии и ресурсов», – рассказывает Анастасия.
Когда эмоция подавляется кем-то или как-то, то в теле появляются блоки и зажимы. Именно из-за этого и начинает болеть наше тело. Тело сообщает нам, что происходят некие процессы, которые вредят нашему организму. Важно не отпускать этот момент, а проживать, прорабатывать. В такие моменты можно даже заметить, что тело подстраивается.
«Например, сколиоз. Есть у человека ситуация, которая на него влияет и его тело начинает адаптироваться к этому. Либо он защищается, либо уходит от ситуации», – делится психолог.
Если кто-то или что-то зажимает наши эмоции, то непременно начинаются обиды в отношениях. В этом случае человек ищет другое место, где можно проявить невыраженные эмоции. Человек пытается справиться со своим подавлением, но не напрямую, а посредством других инструментов.
«Чтобы этого избежать, нужно почаще задавать себе вопрос: какие эмоции вы в себе и испытываете? Когда вы обнаруживаете их в себе? Почему боитесь их выразить? Проанализировав эту ситуацию, вы сможете понять, как выстраиваются ваши отношения с окружающими и что в них нужно поменять», – советует психолог.