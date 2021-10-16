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8 хитростей, которые помогут уложить тонкие волосы

Укладка. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Тонкие волосы часто жирнятся и быстро теряют объем. Рассказываем о лайфхаках, которые помогут быстро и красиво уложить локоны, пишет «Рамблер».

Использовать легкий шампунь

Хорошая укладка начинается в душе. Используйте легкие шампуни без силиконов в составе. Эти средства обволакивают волосы пленкой, в результате чего локоны становятся тяжелей и выпрямляются. Что не плохо само по себе, но на тонких волосах избыток силиконов выглядит, будто голову не помыли.

Найти силиконы в составе можно по окончаниям «-силана», -cone, -thiconol, -thicone. Также раз в неделю стоит промывать голову специальным очищающим шампунем, который удаляет из чешуек волос силиконы и загрязнения.

Наносить кондиционер и маску только на середину длины

Принцип тот же, только питающие средства еще сильней утяжеляют волосы. Наносите их на середину длины, чтобы волосы не казались жирными.

Использовать мусс и лак легкой фиксации

Достаточно "облака" размером со сливу: слишком много продукта потянет локоны вниз. Наносите средство сначала на ладони, разотрите, а только потом на волосы. Лак для укладки выбирайте легкий, чтобы избежать эффекта слипшихся прядей.

Сушить волосы теплым воздухом

Теплый воздух активирует компоненты в средствах для укладки, и те работают эффективней. Сушите волосы, когда они высохли на 60-70%.

Зачесать волосы на макушке

Это придаст дополнительного объема без эффекта химзавивки из 80-х. Используйте круглую расческу для волн и маленькие расчески для корней.

Добавить сухой шампунь

Средство не только создает иллюзию чистой головы, но и добавляет объема. Нанесите средство на корни и расчешите волосы, опустив голову вниз.

Сделать мелирование

Блики на волосах делают волосы объемней визуально даже без укладки.

Выбирать многослойные стрижки

Дополнительные слои добавят объема как визуально, так и по текстуре.

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