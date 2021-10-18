Королевы драмы по знаку Зодиака

Львица

Львица никогда не закатит истерику дома – ни зрителей, ни инвентаря нет, так неинтересно. Так что если не хотите, чтобы она бросалась тарелками и искусными матерными фразами, не лила ручьи слез и не заламывала лапки – сидите смирно на своем любимом стуле и отказывайтесь выходить в свет. А вот одну ее отправлять куда-либо очень даже полезно – там она найдет виноватого и обязательно выпустит пар.

Рак

Разбить подаренный на свадьбу сервис, зарыдать, вырвать себе клок волос и убежать без шапки в ночь – отработанная схема Рака. Не пожелали ей доброго дня, отказались от борща с плесенью (а она две недели назад готовила, старалась), забыли купить молоко в магазине – Рак уже ударилась в истерику и напоминает вам, что вы ее не цените, а она вам последнее отдает. К счастью, припадок прекращается так же неожиданно, как и начался. Зато вы теперь будете на цыпочках ходить и делать все, что она скажет – от греха подальше.

Дева

Дева внутри себя претензии копить не собирается: посмотрели на нее косо – получайте скандал с воплями, переходящими в ультразвук, и сковородкой, метящей прямо вам в лоб. Успокоить ее очень просто – дать пару десятков тысяч и пообещать не ходить на рыбалку несколько лет подряд. Но даже после этого она настроит не только своих, но и ваших друзей против вас. Чтобы жизнь малиной не казалась.

Водолей

У Водолея случается тихая истерика. Если она сидит с такой миной, будто вы у нее котика отравили, ни за что не подходите и не спрашивайте, что случилось. Потому что, во-первых, она ответит, что все хорошо, во-вторых, впишет вас в свой черный список, потому что вы поверили и отстали. Лучше сразу бегите на другой конец света, ведь она будет мстить – за что, почему и как значения не имеет. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://woman.rambler.ru/psychology/47396623/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink



