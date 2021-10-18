Пн, 18.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Королевы драмы по знаку Зодиака

Злость. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Их жизнь – сплошная трагедия, да такого масштаба, что сил нет это терпеть. Именно поэтому они ревут навзрыд, заламывают ручки и попеременно теряют сознание. Рассказываем, кому можно дать почетное звание «королева драмы», пишет «Рамблер».

Львица

Львица никогда не закатит истерику дома – ни зрителей, ни инвентаря нет, так неинтересно. Так что если не хотите, чтобы она бросалась тарелками и искусными матерными фразами, не лила ручьи слез и не заламывала лапки – сидите смирно на своем любимом стуле и отказывайтесь выходить в свет. А вот одну ее отправлять куда-либо очень даже полезно – там она найдет виноватого и обязательно выпустит пар.

Рак

Разбить подаренный на свадьбу сервис, зарыдать, вырвать себе клок волос и убежать без шапки в ночь – отработанная схема Рака. Не пожелали ей доброго дня, отказались от борща с плесенью (а она две недели назад готовила, старалась), забыли купить молоко в магазине – Рак уже ударилась в истерику и напоминает вам, что вы ее не цените, а она вам последнее отдает. К счастью, припадок прекращается так же неожиданно, как и начался. Зато вы теперь будете на цыпочках ходить и делать все, что она скажет – от греха подальше.

Дева

Дева внутри себя претензии копить не собирается: посмотрели на нее косо – получайте скандал с воплями, переходящими в ультразвук, и сковородкой, метящей прямо вам в лоб. Успокоить ее очень просто – дать пару десятков тысяч и пообещать не ходить на рыбалку несколько лет подряд. Но даже после этого она настроит не только своих, но и ваших друзей против вас. Чтобы жизнь малиной не казалась.

Водолей

У Водолея случается тихая истерика. Если она сидит с такой миной, будто вы у нее котика отравили, ни за что не подходите и не спрашивайте, что случилось. Потому что, во-первых, она ответит, что все хорошо, во-вторых, впишет вас в свой черный список, потому что вы поверили и отстали. Лучше сразу бегите на другой конец света, ведь она будет мстить – за что, почему и как значения не имеет. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://woman.rambler.ru/psychology/47396623/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!
НАВЕРХ
Back