Так ли безопасно жевать жвачку: все за и против

Даже древние люди жевали смолу, пчелиный воск, каучук. А в нынешнем виде жвачка появилась в США в середине XIX века, Уильям Ригли открыл первое производство жевательной резинки. Сегодня просто нет человека, который бы не жевал жвачку, а некоторые это делают постоянно.

Немного истории

На самом первом этапе разработки такой жвачки, которую мы привыкли жевать сегодня, в нее входил пепсин, который улучшает пищеварение. А уже в 50-е годы прошлого столетия в состав вместо сахара начали добавлять сахарозаменитель и рекламировали этот продукт как диетический, а также как средство для похудения.

Для того чтобы взвесить все за и против использования жвачки, нужно ознакомиться с ее нынешним составом: жевательная основа, сахар или сахарозаменитель, отдушки, красители и размягчители.

Сахар

В жвачке для взрослых не содержится сахара, в вот в детских он присутствует. Заменяют сахар ксилитом, сорбитом, маннитом. Кстати, ксилит имеет противокариозный эффект. Это научно доказано. А маннит нейтрализует действие кислот, которые выделяются из пищи.

Но если вы все-таки любите детские жвачки, помните, что в них содержится сахар, поэтому при длительном и постоянном использовании такого продукта есть минимальный, но все-таки шанс развития кариеса.

Свежесть и гигиена

Жвачка освежает дыхание, соответственно, после салата с луком или чесноком она перебьет запах. А если вы забыли щетку для зубов или же после еды нет возможности почистить зубы, то жвачка в этой ситуации выручит. Резинка увеличивает скорость слюноотделения, что помогает очищению зубов.

Но жевать нужно не более 10 минут. Так как вместе со слюной бактериальный налет попадет в желудочно-кишечный тракт – это может привести к воспалению.

Тренировка

Жевательные мышцы так же нуждаются в тренировке, как и все тело. Во время жевания мы тренируем мышечный каркас лица, улучшается кровообращение в деснах, что сможет уберечь от пародонтоза.

Но важно жевать на разных сторонах зубного ряда. А если у вас есть дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, то нужно и вовсе отказаться от жевательной резинки, иначе дисфункция будет прогрессировать. Детям лучше не давать этот продукт, так как они, скорее всего, не будут старательно жевать на разных сторонах. Кроме того, их прикус еще не сформирован, соответственно, неправильное жевание может отразиться на артикуляции.

Пищеварение

Повышенное слюноотделение во время жевательного процесса стимулирует моторную функцию кишечника, желудок начинает активнее вырабатывать сок и различные ферменты. Использование жвачки в умеренных количествах способствует улучшению пищеварения и метаболизма.

Но чрезмерная выработка желудочного сока опасна для людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Нельзя жевать резинку натощак.

Стресс

Считается, что жевательная резинка уменьшает стресс и помогает отвлечься от негативных мыслей. В ходе социальных опросов было выявлено, что жвачка помогла людям справиться с никотиновой зависимостью и неконтролируемым аппетитом.

Но возможно образование зависимости от жвачки, если человек будет во время стрессовой ситуации каждый раз ее жевать.



