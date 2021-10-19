Почему церковь против абортов? Разговор с католическим священником

- Запрет абортов ущемляет права женщины?

- Думаю, говорить об ущемлении прав некорректно. Давайте разберемся с понятием права на что-то. Мы все действительно вольны́ делать то, что хотим, но у этой свободы есть границы - ваша свобода заканчивается там, где начинается моя, и наоборот. Например, у вас есть право на то, чтобы иметь мобильный телефон, но для реализации этого права вы не можете отобрать его у меня. Вы же не видите в этом ущемление вашего права на получение мобильного телефона?

Бесспорно, у нас есть право на жизнь такую, какую мы хотим и можем себе позволить, но такова уж наша биологическая составляющая - женщины беременеют. И это прекрасно!

В результате беременности зарождается новая жизнь, которая бесценна. Мы видим двух человек, а не одного, и оба имеют одинаковое право жить. Конечно, это теория, и жизнь сложнее, однако моей целью и является здесь показать эту теорию.

- Какие права есть у нерожденного ребенка?

- После вышесказанного, думаю, ответ очевиден - право на жизнь. Именно поэтому есть так называемые «окошки жизни» в разных больницах Латвии и в других странах. Добавлю только, что мне кажется странным аргумент «не оставить, чтобы потом не мучился».

Во-первых, никто из нас не пророк, и мы не знаем, какова будет дальнейшая жизнь брошенных детей и детей из так называемых неблагополучных семей. Может, будет бандитом, а может - гением, а может - просто хорошим человеком. Почему мы даем себе право решать? Можем ли?

А во-вторых, это опасное мышление - оценивать жизнь с точки зрения пригодности для общества. Так можно дойти до принудительной эвтаназии всех «бесполезных», а где гарантия, что и желающие «решить проблему» других, сами достаточно скоро не попадут в список «бесполезных»?

(Примечание. Согласно катехизису католической церкви, человеческая жизнь должна пользоваться уважением и защитой с момента зачатия: «С первого же момента существования за человеком должны быть признаны все права человеческой личности, среди которых - нерушимое право каждого невинного существа на жизнь».)

- Антиабортное движение пролайф - гуманная или безответственная инициатива?

- Это слишком радикально поставленный вопрос. То, что есть разные группы, в том числе и пролайферы, - это показатель демократичности и гуманности общества. Если уж мы говорим о свободном и демократическом государстве, то нужно считаться с тем, что для части общества, например христиан, негативное отношение к абортам является составляющей их мировоззрения.

Отсекать нужно только радикальные устремления, которые несут разрушение. Например, если на собрании пролайферов кто-то предложит убивать врачей, то это даже не тревожный звоночек - это повод как минимум прекратить деятельность такой группы и взять под контроль особо буйных.