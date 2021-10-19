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Модники, не пропустите: в Музее дизайна откроется выставка моды нулевых

70ndad. Ivo Nikkolo ФОТО: Erlen Štaub

23 октября в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна откроется выставка «Нулевое настроение. Авангард эстонской моды 2000–2010», рассказывающая о десятилетии, когда бедность постсоветских девяностых, ковбойский капитализм и жажда гламура уже выветривались из общества, а неолиберальные ценности в сфере искусства еще не утвердились.

«Дикая, иногда инфантильная, часто черпавшая вдохновение из тогдашних андеграундных вечеринок мода из-за своей неблаговоспитанности и жизнеутверждающего начала резко контрастирует с нынешним, часто ориентированным на продажи и серийное производство модным дизайном Эстонии, – говорит куратор Анне Ветик, отобравшая для выставки творчество 19 отечественных дизайнеров и брендов, которые лучше всего характеризуют этот период».

Представленные на выставке экспонаты – лишь малая часть появившихся в те годы работ эстонских дизайнеров. Критериями отбора экспонатов были прежде всего авангардность, художественный уровень и новаторство, смелость играть по своим собственным, а не по общепринятым правилам, желание и умение дизайнера порвать с классическими представлениями о красоте и одежде, создать – или открыть для Эстонии – эстетику нового типа.

Куратор Анне Ветик считает, что появление подводящей итоги этого периода выставки важно для эстонской культуры: «Важно, потому что мода, к сожалению, часто не попадает в музеи, хотя именно эта область искусства представляет наше общество предельно точно. Вот почему следует документировать создание моды и собирать ее образцы – так же, как мы поступаем с другими артефактами дизайна и искусства».

Кураторский тур Анне Ветик состоится 28 октября, начало – в 17:30.

На выставке представлено творчество 19 дизайнеров: Лийзи Ээсмаа, Яанус Оргусаар, Альдо Ярвсоо, Ану Самарюйтель-Лонг, HULA, Танель Веэнре, Кирилл Сафонов, Василиса Данавир, Мару Метспалу (Maru), Иво Никколо, Каролин Куузик / Tallinn Dolls, Марие Кыльялг, Айвар „Antonio“ Лятт (Anjeand), Крис Лемсалу, Бритт Самосон, Трийну Пунгитс, Кятлин Кальювеэ, Эстер Каннельмяэ, Рауно Пелло.


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