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Блогер показала быстрый способ удлинить ресницы без наращивания

Тушь. Иллюстративное фото. ФОТО: Cseh Ioan/PantherMedia / Cseh Ioan

Популярная TikTok-блогер Лина (Lina), известная под никнеймом makeupbylxna, предложила способ увеличить объем ресниц без помощи мастеров наращивания. На соответствующий ролик в соцсети обратили внимание редакторы Medialeaks.

В видео под названием «Лайфхак с тушью» Лина показала собственный метод мейкапа глаз: девушка отказалась от привычной техники нанесения туши кисточкой, расположенной горизонтально. Вместо этого она оттянула кожу у внешнего угла глаза, а затем наложила макияж, держа инструмент вертикально (перпендикулярно линии роста ресниц). После этого блогер быстрыми движениями провела кисточкой из стороны в сторону, пишет Lenta.ru.

На финальных кадрах ролика видно, что накрашенные ресницы левого глаза Лины выглядят значительно длиннее и объемнее, чем ресницы правого глаза.

Публикация makeupbylxna стала вирусной и набрала более 600 тысяч просмотров. «Ого, не думала, что в этом деле решает техника!», «Какие длинные, с ума сойти!», «Сегодня же опробую этот способ», «У тебя от природы длинные ресницы, но так они выглядят еще объемнее», — похвалили другие пользователи TikTok в комментариях.


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