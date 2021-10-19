Блогер показала быстрый способ удлинить ресницы без наращивания

В видео под названием «Лайфхак с тушью» Лина показала собственный метод мейкапа глаз: девушка отказалась от привычной техники нанесения туши кисточкой, расположенной горизонтально. Вместо этого она оттянула кожу у внешнего угла глаза, а затем наложила макияж, держа инструмент вертикально (перпендикулярно линии роста ресниц). После этого блогер быстрыми движениями провела кисточкой из стороны в сторону, пишет Lenta.ru .

Публикация makeupbylxna стала вирусной и набрала более 600 тысяч просмотров. «Ого, не думала, что в этом деле решает техника!», «Какие длинные, с ума сойти!», «Сегодня же опробую этот способ», «У тебя от природы длинные ресницы, но так они выглядят еще объемнее», — похвалили другие пользователи TikTok в комментариях.