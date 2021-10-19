Как узнать свой идеальный вес — простая формула от диетолога

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как рассчитать массу тела здорового человека — он привел в беседе с изданием «Вечерняя Москва» простую формулу, по которой можно вычислить идеальный вес, допустимый лично для вас, передает 5-tv.ru.

Эксперт утверждает, что поможет индекс массы тела — для его вычисления нужно поделить свой вес в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат.

Показатели для женщин и мужчин, разумеется, разнятся — нижней планкой для дам будет 19 килограммов на квадратный метр (иногда 18 с половиной), для мужчин же этот показатель будет находиться на отметке 21-22 килограмма. Показатели ниже могут говорить о нездоровом истощении организма.

В то же время, индекса массы тела выше 25 килограммов на квадратный метр указывает на проблемы с лишним весом.

Врач подчеркнул, что привел приблизительный показатель, не стоит гнаться за идеальными цифрами на весах ценой собственного здоровья.

«Люди в стремлении похудеть и видеть меньше килограммов на весах идут на самые разные ухищрения. Иногда это говорит о расстройствах невротического уровня. Все это уже считается анорексией: она может проявляться в стертой форме, когда вес находится на нижней границе нормы. Но само стремление весить мало является нездоровым», — предостерег специалист.



