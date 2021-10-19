Как узнать свой идеальный вес — простая формула от диетолога
Пора худеть? Или лучше набрать пару килограммов? Врач Михаил Гинзбург создал простую формулу, которая даст ответ на этот вопрос.
Пора худеть? Или лучше набрать пару килограммов? Врач Михаил Гинзбург создал простую формулу, которая даст ответ на этот вопрос.
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как рассчитать массу тела здорового человека — он привел в беседе с изданием «Вечерняя Москва» простую формулу, по которой можно вычислить идеальный вес, допустимый лично для вас, передает 5-tv.ru.
Показатели для женщин и мужчин, разумеется, разнятся — нижней планкой для дам будет 19 килограммов на квадратный метр (иногда 18 с половиной), для мужчин же этот показатель будет находиться на отметке 21-22 килограмма. Показатели ниже могут говорить о нездоровом истощении организма.
В то же время, индекса массы тела выше 25 килограммов на квадратный метр указывает на проблемы с лишним весом.
Врач подчеркнул, что привел приблизительный показатель, не стоит гнаться за идеальными цифрами на весах ценой собственного здоровья.
«Люди в стремлении похудеть и видеть меньше килограммов на весах идут на самые разные ухищрения. Иногда это говорит о расстройствах невротического уровня. Все это уже считается анорексией: она может проявляться в стертой форме, когда вес находится на нижней границе нормы. Но само стремление весить мало является нездоровым», — предостерег специалист.